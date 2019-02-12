Глава Каталонии назвал суд над лидерами сепаратистского движения позором

Глава каталонского правительства Ким Торра считает стартовавший судебный процесс над лидерами сепаратистского движения позором.

После первого заседания, которое прошло в Мадриде, он назвал происходящее «недостойным позором в Европе» и «местью народу, который защищал урны для голосования от дубинок», пишет ТАСС.

Также Торра заверил, что около 80% каталонцев хотят решить этот политический конфликт с использованием права на самоопределение. Также он призвал международное сообщество выступить посредником для того, чтобы диалог происходил в рамках уважения граждан.

В Верховном суде Испании во вторник, 12 февраля, начался процесс над 12 лидерами движения за независимость Каталонии.

Их обвиняют в организации и проведении в 2017 году референдума об отделении от Испании, а также в одностороннем провозглашении независимости региона.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых выступили за независимость региона от королевства.

27 октября парламент автономии принял резолюцию. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе. Инициировавшие референдум политики впоследствии покинули страну или были заключены под стражу.