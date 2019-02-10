Испанцы в Мадриде протестуют против преференций Каталонии

Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Мадрида, чтобы протестовать против планов правительства Испании по смягчению напряженности в Каталонии.

Правоцентристская Народная партия и центристская «Граждане», которые поддержали акцию протеста, заявляют, что план испанского премьер-министра Педро Санчеса назначить посредника для переговоров с каталонскими сепаратистами равносилен измене, сообщает Би-би-си в воскресенье, 10 февраля.

«(Санчес. — Ред.) предает Испанию, и мы считаем, что испанцы не заслуживают такого главу правительства», — рассказал один из протестующих.

В ответ премьер-министр заявил, что его «Испанская социалистическая рабочая партия» всегда была «на стороне диалога» и в настоящий момент предпринимает попытки разрешить кризис, который только усугубился, когда Народная партия стояла у власти.

Манифестация проходит на площади Колумба. Активисты выкрикивают: «Да здравствует Испания!» По данным полиции, всего в демонстрации участвуют около 45 тыс. человек.

8 февраля испанский вице-премьер Кармен Кальво заявила, что стратегия правительства по налаживанию диалога с властями Каталонии потерпела неудачу. По ее словам, региональные партии, поддерживающие Каталонию в ее желании выйти из состава страны, не согласились вести переговоры на условиях Мадрида.

1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум об отделении от Испании. В нем приняли участие более 3 млн человек, 90% которых выступили за независимость региона от королевства.

27 октября парламент автономии принял резолюцию. Однако испанские власти отказались ее признавать, распустили местное правительство, взяли на себя управление Каталонией и объявили о досрочных выборах в регионе. Инициировавшие референдум политики впоследствии покинули страну или были заключены под стражу.