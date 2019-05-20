В подтверждении не нуждается: Россия и Испания признали образование

Правительство России подписало соглашение с властями Королевства Испания о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Об этом «Известиям» сообщили в Минобрнауки. Теперь подтвержденное дипломами среднее общее и высшее образование, полученное в России, и образование соответствующего уровня, полученное в Королевстве Испания, признаются сопоставимыми. Кроме того, соглашение приравнивает степень кандидата наук РФ и степень доктора (Titulo de Doctor), полученную в Испании.

Работа над проектом соглашения велась более 15 лет. Подписание документа стало важным шагом в развитии российско-испанских отношений и будет способствовать развитию академической мобильности и привлечению высококвалифицированных кадров.

Соглашением устанавливается, что среднее общее образование и высшее образование, подтвержденное дипломами бакалавра, специалиста или магистра, полученное в Российской Федерации, и образование соответствующего уровня, полученное в Королевстве Испания, признаются сопоставимыми.

Также на основании соглашения будут признаваться сопоставимыми ученая степень кандидата наук, присуждаемая в Российской Федерации, и ученая степень доктора (Titulo de Doctor), полученная в Королевстве Испания.

Как рассказал "Известиям" проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев, в университете очень долго ждали подписания этого соглашения.

- Российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификации и учёных степеней – шаг своевременный, а для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – еще и долгожданный. Мы одними из первых в России открыли информационный центр в Мадриде, который подобно мосту соединил российский регион с регионом Иберо-Америки, - сообщил он. - Сегодня мы можем предложить иностранным абитуриентам образовательные программы международного уровня, и выражаем надежду, что благодаря новой российско-испанской инициативе все больше зарубежных студентов сделают выбор в пользу российского образования.

Важность взаимного признания образования подтвердили "Известиям" и с испанской стороны.

- Нас приятно удивляет постоянный рост количества россиян, говорящих на испанском языке и проявляемый ими интерес к испанской культуре, - отметил проректор по международной деятельности мадридского Политеха Хосе Мигель Атиенса. - Нас также радует, что год за годом растёт количество российских студентов, которые хотят

продолжить своё образование в испанских университетах. С другой стороны хотим отметить и растущий интерес со стороны нашего студенческого и преподавательского составов. Мадридский Политехнический университет имеет давнюю традицию сотрудничества с российскими техническими вузами, высочайший технический уровень которых известен во всём мире. Самая лучшая формы сотрудничества - это развитие наших отношений, основанных на взаимном доверии, и этот договор заложил хорошую основу для этого.

За последние десять лет количество испанских студентов в российских вузах увеличилось почти вдвое: с 129 до 304 человек. Почти две трети испанцев обучаются за свой счет. В то же время гражданам Испании выделяются государственные стипендии (квоты), дающие возможность получать образование в российских вузах за счет федерального бюджета.

В нынешнем учебном году в России выделено 20 квот на обучение граждан Испании. Все 20 кандидатов распределены на обучение по программе «Практический курс русского языка как иностранного» в Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина.

Число российских граждан, обучающихся очно в университетах Испании по программам третичного уровня образования, составляет 577. Согласно последним переписям населения, испанский язык в России по числу владеющих им россиян устойчиво занимает четвертое место. При этом за период с 2002 по 2010 годы число говорящих по-испански граждан России увеличилось более чем на 40%. Численность студентов и аспирантов российских высших учебных заведений, изучающих испанский язык – оценочно составляет около 10 тыс. человек, и она постепенно увеличивается.

В рамках межвузовского сотрудничества создаются совместные российско-испанские научные подразделения, лаборатории. По подсчетам на 2018 год их количество выросло до 13.

С учетом расширения двустороннего сотрудничества Испания и Россия планируют провести перекрестный год образования и науки. Его открытие намечено на осень 2019 года.