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В Венгрии обозначили дату визита Путина

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что визит президента России Владимира Путина в Будапешт планируется 30 октября. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС 25 сентября на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

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«Конечно, я планирую встретиться (в Нью-Йорке. — Ред.) с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Основной темой встречи станет подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Будапешт ‪30 октября», — отметил Сийярто.

Он уточнил, что в ходе пребывания российского лидера в Венгрии планируется обсудить сотрудничество в сфере экономики и энергетики.

В июле венгерская газета сообщила о предстоящем визите в страну президента РФ Владимира Путина. По информации Nepszava, ссылающегося на собственные источники, российский лидер может приехать в Будапешт в конце октября. 23 сентября информацию подтвердил и председатель Государственного собрания Венгрии Ласло Кевер. По его словам, у руководителей России и Венгрии «сложились хорошие доверительные личностные отношения».

В СМИ также предположили, что Путин проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Они могут обсудить строительство АЭС «Пакш-2», а также вопросы поставок газа и тему изменения климата.

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