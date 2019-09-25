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Путин назвал главный смысл госуправления

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Президент России Владимир Путин назвал главным смыслом государственного управления достижение достойного уровня жизни граждан и обеспечение устойчивого развития общества.

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Глава государства затронул тему развития России и выполнения национальных проектов в ходе выступления на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в среду, 25 сентября.

По словам Путина, национальные проекты нужны, «чтобы добиться действительно прорывных результатов». При этом российский лидер подчеркнул важность постоянной обратной связи, передает ТАСС.

Президент отметил необходимость следить за тем, «как и с какой отдачей работают вложенные ресурсы, как оптимально распорядиться ресурсами в интересах достижения результатов».

В формировании полной картины происходящего важная роль отдана общественному, парламентскому контролю и представителям высшего органа финконтроля, отметил Путин. По его мнению, сотрудники этих структур «по своему статусу призваны содействовать справедливому и ответственному государственному управлению, главный, основной смысл которого — в обеспечении устойчивого развития общества и достижении достойного уровня жизни людей».

Накануне Путин отметил, что при исполнении бюджета следует снять излишние бюрократические барьеры для получателей госсредств. Это поручение дал главе кабинета министров Дмитрию Медведеву на встрече в Кремле. Особое внимание российский лидер обратил на необходимость обеспечить своевременное финансирование нацпроектов.

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