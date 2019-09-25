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Стали известны темы разговора Путина и Мадуро

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро на встрече в Москве намерены обсудить двусторонние отношения, региональные проблемы, а также ситуацию в Венесуэле, в том числе вмешательство третьих стран в выборы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Как пишет «РИА Новости», встреча Путина и Мадуро в среду будет проходить один на один, также пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака. Главы государств также обсудят реализацию проектов, которые ведут страны.

20 сентября Песков сообщал о подготовке к визиту в Россию венесуэльского лидера. Ранее о том же информировало посольство Венесуэлы в Москве.

В конце июля МИД России заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. 25 июля сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства.

В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Другие государства, в частности Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего главу республики.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Лидер оппозиции призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо заявил о ее провале.

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