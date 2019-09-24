Кличко подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил о намерении участвовать в досрочных выборах градоначальника украинской столицы. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Киев» 24 сентября.

С 2010 года действующий мэр возглавляет партию «Удар», однако на грядущих выборах он будет баллотироваться при поддержке «обновленной политической силы», которую пообещал презентовать в ближайшее время.

«Мы однозначно будем принимать участие в выборах. <...> И также убежден, что нужно договариваться об объединении усилий для того, чтобы город Киев развивался», — цитирует Кличко ТАСС.

Кличко заявил о намерении бороться за права горожан избирать власть по принципу демократии и самоуправления.

О желании повторно баллотироваться в мэры Киева Кличко заявлял ранее в сентябре, отмечая, что он «уже много сделал и еще много нужно сделать».

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Кличко с поста мэра, а 4 сентября кабмин решил освободить Кличко с поста главы киевской городской государственной администрации (КГГА). До этого бывшего спортсмена вызывали на допрос по подозрению в махинациях с землей в украинской столице.

Позднее группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и депутатов городского совета. После этого Кличко пообещал попросить парламент распустить горсовет.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы горадминистрации — с 25 июня 2014 года.

Выборы градоначальника украинской столицы пройдут в 2020 году. Согласно закону мэра избирают жители, а главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.