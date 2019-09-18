Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве

Неизвестные напали на замглавы Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Владимира Слончака. Как сообщает украинское издание «Цензор», пострадавший находится в реанимации.

Нападение произошло поздно вечером 17 сентября в подъезде дома № 16 по улице Митрополита Липкивского в Киеве. По этому адресу проживает Слончак. Других подробностей инцидента не приводится.

Медики диагностировали у Слончака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы. Нацполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет «Газета.ру».

Факт нападения подтвердил сам пострадавший «Украинской правде» без пояснения деталей, объяснив, что ему «трудно говорить».

В апреле 2017 года Слончак уже подвергался атаке неизвестных злоумышленников. Тогда его ранили ножом по дороге домой.

Слончак занимает пост замруководителя КГГА с ноября 2018 года. Главой горсовета является бывший спортсмен Виталий Кличко.

В ночь на 17 августа неизвестные подожгли дом экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Здание сгорело дотла.