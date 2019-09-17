Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева

Глава Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра города на следующих выборах. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс».

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Кличко агентство.

Бывший спортсмен отметил, что видит Киев европейским городом и намерен бороться за самоуправление и интересы киевлян.

По информации агентства, группа народных депутатов 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

На заседании 4 сентября правительство Украины приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы киевской городской государственной администрации (КГГА).

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году. Согласно закону, градоначальников избирают жители, а главу горсовета назначает и увольняет президент по представлению правительства.