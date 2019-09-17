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Кличко будет баллотироваться на пост мэра Киева

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Глава Киева Виталий Кличко заявил, что будет баллотироваться на пост мэра города на следующих выборах. Об этом 17 сентября сообщает «Интерфакс».

«Я уже много сделал и еще много нужно сделать. Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра», — цитирует Кличко агентство.

Бывший спортсмен отметил, что видит Киев европейским городом и намерен бороться за самоуправление и интересы киевлян.

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По информации агентства, группа народных депутатов 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект о внесении изменений в закон «О столице Украины — городе-герое Киеве», который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

На заседании 4 сентября правительство Украины приняло решение уволить Виталия Кличко с должности главы киевской городской государственной администрации (КГГА).

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации — с 25 июня 2014 года.

Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году. Согласно закону, градоначальников избирают жители, а главу горсовета назначает и увольняет президент по представлению правительства.

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