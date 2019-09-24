Республика Корея ожидает скорого возобновления переговоров США и КНДР

Южная Корея рассчитывает на скорое возобновление переговоров рабочего уровня между Вашингтоном и Пхеньяном в целях подготовки нового саммита США и КНДР. Об этом перед началом встречи с американским президентом Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Южнокорейский лидер выразил надежду на то, что третий саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном станет по-настоящему историческим моментом, а также великим достижением в плане денуклеаризации Корейского полуострова, пишет ТАСС.

Также он заявил, что во время пребывания в Нью-Йорке планируется заключить две новые договоренности США и Южной Кореи в экономической сфере, в том числе сделку об увеличении объемов импорта СПГ из Америки.

23 сентября Трамп допустил проведение в скором времени еще одной личной встречи с Ким Чен Ыном. Глава Белого Дома уже делал заявления о возможной встрече с лидером КНДР в конце августа. Тогда он выражал недовольство очередными ракетными пусками Северной Кореи, отмечая при этом, что они не нарушают каких-либо соглашений.

Кроме того, по его словам, Ким Чен Ын даже принес «небольшие извинения» за запуск баллистических ракет малой дальности, состоявшийся 10 августа.

Южнокорейские СМИ 16 сентября писали, что в августе Ким Чен Ын передал главе Белого дома приглашение посетить Пхеньян. Оно содержалось в послании, которое Трамп охарактеризовал как «очень приятное письмо».

В предыдущий раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня в Доме свободы в пункте Пханмунджом на границе двух Корей. По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с лидером КНДР о создании специальных переговорных групп для заключения «хорошей сделки».

После этого спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн сообщил, что администрация Трампа готова пойти на уступки, если власти КНДР полностью заморозят свою программу по разработке оружия массового поражения на время переговоров.

Первый двусторонний саммит на высшем уровне состоялся в Сингапуре летом 2018 года. Тогда лидеры обеих стран подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности в обмен на полный отказ от ядерного оружия.

Позже, на встрече 27 февраля 2019 года в Ханое, стороны не смогли договориться о денуклеаризации Корейского полуострова. Отель, где проходили переговоры тет-а-тет, политики покинули раньше запланированного времени.