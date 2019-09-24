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Трамп заявил о выполнении Пхеньяном взятых на себя обязательств

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Фото: REUTERS/Ron Sachs
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Вашингтон считает, что Пхеньян выполняет обязательства, взятые на себя ранее на двусторонних саммитах. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил президент США Дональд Трамп.

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Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, состоявшихся на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

«Откровенно говоря, он держит слово, данное по тем темам, которые мы обсуждали», — сказал Трамп, говоря о лидере КНДР Ким Чен Ыне и своих личных встречах с ним.

Ранее в понедельник Трамп допустил проведение в скором времени еще одной личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

В предыдущий раз Трамп встречался с Ким Чен Ыном 30 июня в Доме свободы в пункте Пханмунджом на границе двух Корей.

По итогам встречи американский президент заявил, что договорился с лидером КНДР о создании специальных переговорных групп для заключения «хорошей сделки».

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