В России планируется масштабное сокращение госслужащих

Министерство финансов планирует масштабное уменьшение числа госслужащих с 2020 года. Тех, кто останется при должности, ждет повышение зарплаты. Если же госслужащих не сокращать, то зарплату им будет возможность индексировать лишь на уровень инфляции. В нынешней ситуации правительству придется искать дополнительно сто миллиардов рублей ежегодно, чтобы повысить зарплаты до конкурентного уровня. Сегодня в России на 10 тыс. человек приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти.