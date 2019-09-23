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В России планируется масштабное сокращение госслужащих

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Министерство финансов планирует масштабное уменьшение числа госслужащих с 2020 года. Тех, кто останется при должности, ждет повышение зарплаты. Если же госслужащих не сокращать, то зарплату им будет возможность индексировать лишь на уровень инфляции. В нынешней ситуации правительству придется искать дополнительно сто миллиардов рублей ежегодно, чтобы повысить зарплаты до конкурентного уровня. Сегодня в России на 10 тыс. человек приходится 163 работника государственных и муниципальных органов власти.

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