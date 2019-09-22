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Маммографы и томографы закупят для больниц Псковской области

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В Псковской области начались аукционы на поставку трех маммографов и двух томографов для четырёх медицинских учреждений. Такая информация появилась на сайте госзакупок.

Маммографы предназначены для Псковской городской поликлиники, Новосокольнической и Порховской межрайонных больниц. Максимальная цена контракта на поставку всех трех агрегатов составляет 40 162 900 рублей. Для Детской областной клинической больницы приобретут систему магнитно-резонансной томографии и систему рентгеновской компьютерной томографии. В первом случаев максимальная центра контракта установлена в размере 99,8 млн рублей, во втором — 51 739 300 рублей, пишет Псковское агентство информации.

Напомним, в Псковской области появится промежуточное звено между поликлиническими онкокабинетами и диспансером. Центры амбулаторной онкопомощи займутся диагностированием заболеваний. Таких учреждений будет три: на базе городской поликлиники в Пскове, Великолукской и Островской межрайонных больниц.

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