Гериатрический центр откроют в Псковской области в 2020 году

В следующем году на территории Псковской области появится специализированный гериатрический центр. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании Министерства здравоохранения РФ по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Центр откроется на базе Псковского госпиталя ветеранов войн. Специализированное отделение на 15 коек появится также в Великолукской межрайонной больнице. Откроются четыре гериатрических кабинета: три — на базе Псковской городской поликлиники, один — в Великолукской межрайонной больнице. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, власти Ялты рассматривают перспективу строительства на территории города гериатрического учреждения для размещения одиноких пожилых людей и ухода за ними. О том, что такой пансионат в Ялте необходим, заявлял главврач городской больницы Владимир Савельев. В январе сообщалось, что под Феодосией ищут земли под строительство пансионата для пожилых людей.