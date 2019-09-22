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80-летие первого комикса с Бэтменом празднуют по всему миру

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Появлением проекции со знаком Бэтмена на зданиях в 12 городах по всему миру отмечается 80-летний юбилей первого выхода комикса DC с Бэтменом, сообщает издание NME.

Знак в честь 80-летней годовщины создания героя 21 сентября в 20:00 по местному времени высвечивается на зданиях Нью-Йорка, Лондона, Монреаля, Берлина, Парижа, Лос-Анджелеса, Мельбурна, Йоханнесбурга, Токио, Барселоны, Сан-Пауло и Мехико.

Впервые герой появился в комиксах DC 21 сентября 1939 года. Подобный сигнал в виде силуэта летучей мыши на белом фоне появлялся в комиксах и фильмах про супергероя, когда жителям города Готэм требовалась помощь.

19 июля сообщалось, что Бэтмен стал первым вымышленным персонажем, включенным в Зал славы комиксов.

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