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Появился первый трейлер сериала «Бэтвумен»

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Фото: youtube.com/CWtelevision
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В Сети появился первый трейлер сериала «Бэтвумен» с Руби Роуз в главной роли. Видео разместил в своем YouTube-канале телеканал CW.

Из трехминутного ролика становится понятной завязка сериала — Кейт Кейн (настоящее имя персонажа) облачается в костюм супергероя, чтобы спасти похищенную подругу Софи.

О том, что роль Бэтвумен исполнит Руби Роуз, стало известно летом 2018 года. Актриса заявила, что сыграть эту роль было мечтой ее детства и она поверить не может, что это осуществилось.

Ранее в мае был опубликован 20-секундный тизер сериала, пишет «Газета.Ру».

Бэтвумен — персонаж серии комиксов о Бэтмене. Появилась на страницах графических новелл в 1956 году и изначально позиционировалась как любовный интерес Бэтмена. В начале 1960-х ее, как и многих других второстепенных персонажей, убрали. В 2006 году она вернулась, но персонаж был полностью переосмыслен: Бэтвумен оказалась лесбиянкой еврейского происхождения и высококвалифицированным бойцом.

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