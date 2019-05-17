СМИ узнали о переговорах звезды «Сумерек» с создателями фильма о Бэтмене

Британский актер Роберт Паттинсон ведет переговоры о съемках в будущей картине режиссера Мэтта Ривза о Бэтмене. Звезда «Сумерек» может исполнить главную роль в фильме.

Подготовка к съемкам начнется этим летом, а премьера состоится 25 июня 2021 года, рассказали источники порталу Variety. Официальная дата начала съемок фильма «Бэтмен» не названа. Однако инсайдеры рассказали, что работа начнется в конце 2019 года.

Мэтт Ривз станет и продюсером будущего фильма вместе со своим коллегой по работе над «Планетой обезьян» Диланом Кларком. В кинокомпании Warner Bros. не стали комментировать изданию эту информацию.

33-летний Паттинсон станет вторым самым молодым актером, который сыграет супергероя на большом экране после Кристиана Бэйла, отмечает «Газета.ру». Бэйлу был 31 год, когда состоялась премьера «Бэтмена» в 2005 году.

В марте американский актер Бен Аффлек заявил о желании продолжить сотрудничество с киновселенной DC, несмотря на то что он не сыграет в новом фильме о Бэтмене и не выступит ни сценаристом картины, ни режиссером.