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Бэтмен введен в Зал славы комиксов

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Фото: Global Look Press/ROUELLE UMALI
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Бэтмен стал первым вымышленным персонажем, включенным в Зал славы комиксов. Торжественная церемония произошла на 50-м фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Как сообщает Hollywood Reporter, более 400 поклонников, знаменитостей и артистов собрались в парке Бальбоа, чтобы отметить это событие. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия супергероя.

Бэтмен — персонаж комиксов, супергерой, человек-летучая мышь. Впервые появился в выпуске Detective Comics № 27 в мае 1939 года. Персонаж, созданный художником Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером, является одним из самых популярных и известных героев комиксов.

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