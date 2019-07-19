Бэтмен введен в Зал славы комиксов

Бэтмен стал первым вымышленным персонажем, включенным в Зал славы комиксов. Торжественная церемония произошла на 50-м фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Как сообщает Hollywood Reporter, более 400 поклонников, знаменитостей и артистов собрались в парке Бальбоа, чтобы отметить это событие. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия супергероя.

Бэтмен — персонаж комиксов, супергерой, человек-летучая мышь. Впервые появился в выпуске Detective Comics № 27 в мае 1939 года. Персонаж, созданный художником Бобом Кейном в соавторстве с писателем Биллом Фингером, является одним из самых популярных и известных героев комиксов.