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Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля

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Фото: REUTERS/Yara Nardi
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Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале. Об этом сообщает 7 сентября международное жюри фестиваля.

Церемония награждения прошла во Дворце кино на острове Лидо, трансляция велась на сайте Венецианской биеннале.

«Джокер» был представлен на фестивале 1 сентября. Он рассказывает о враге Бэтмена, Артуре Флеке, который страдает от ментальных проблем и разладов в семье; от него отвернулось общество. Ранее букмекеры назвали исполнителя главной роли в картине Хоакина Феникса кандидатом на получение премии «Оскар» в 2020 году.

Лучшим актером был признан итальянец Лука Маринелли, который сыграл в киноленте «Мартин Иден» книге по одноименной книге американского Джека Лондона. Фильм повествует о жизни в Неаполе в начале ХХ века.

Француженка Ариан Аскарид, сыгравшая в «Молитве во имя Бога» Робера Гедигяна, стала лучшей актрисой.

Лучшей кинокартиной секции «Горизонты» стала украинская «Атлантис» Валентина Васяновича. Фильм рассказывает о конкретных последствиях войны на востоке Украины и о надежде на лучшее будущее. «Главная проблема Донбасса не в экономическом упадке, а в экологической катастрофе», — написал автор в аннотации к своему кино.

Гран-при фестиваля получила кинокартина «Офицер и шпион» Романа Полански. «Серебряного льва» за лучшую режиссуру был удостоен Рой Андерссон с фильмом «О бесконечности». Приз за лучший сценарий получила кинолента «Дом 7 по Черри Лейн» режиссера Юньфаня.

Специальную премию жюри получило документальное кино «Мафия больше не та, что была однажды» итальянца Франко Мареско.

76-й Международный Венецианский кинофестиваль открылся в Венеции на острове Лидо 28 августа и проходит до 7 сентября 2019 года. Всего в конкурсной программе участвовал 21 фильм. Среди них был и российко-грузинский «Преступный человек» Дмитрия Мамулии.

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