Экипажу аварийно севшего на кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж пассажирского самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, получил ключи от новых квартир от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Как отметил глава региона, для некоторых членов команды это жилье стало первым собственным. В квартирах уже установлена необходимая для жизни бытовая техника и мебель. При этом экипаж будет соседствовать друг с другом, так как все полученные ими однокомнатные квартиры находятся в одном подъезде в новостройке микрорайона Краснолесье.

«Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему», — цитирует его «РИА Новости».

Куйвашев еще раз поблагодарил пилотов и бортпроводников за проявленный профессионализм и героизм во время аварийной посадки.

В свою очередь, командир воздушного судна Дамир Юсупов поблагодарил регион за подарок и внимание.

15 августа самолет Airbus A321 с 226 пассажирами, совершавший рейс из московского аэропорта Жуковский в Симферополь, вынужденно сел на поле из-за отказа двигателей, в которые попали птицы.

Благодаря действиям пилотов и быстрой эвакуации жертв удалось избежать.

16 августа президент России Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России.

20 сентября сообщалось, что посадка на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн.