Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

Страховые выплаты за аварийную посадку самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» на кукурузное поле в Подмосковье составит 46,1 млн долларов. Об этом 20 сентября сообщает «Ведомости» со ссылкой на Илью Кабачника, замдиректора компании «АльфаСтрахование», которая страховала самолет.

По его словам, сумма выплат включает прежде всего стоимость самолета и двигателей. Небольшую часть составит компенсация «Уральским авиалиниям» ее ущерба от отмены рейсов, расходов на демонтаж и хранение лайнера.

Кроме того, в сумму выплат входит недополученная прибыль от эксплуатации самолета в будущем.

Кабачник также заявил, что собственные убытки по страховому случаю «АльфаСтрахование» будет взыскивать со стороны, виновной в происшествии. «В России есть сложившаяся судебная практика, по которой убытки авиакомпаний и страховщиков из-за столкновений с птицами в зоне ответственности аэропорта ложатся на аэропорт», — уточнил он.

По утверждению замдиректора «АльфаСтрахования», выплата за Airbus 321 «Уральских авиалиний» будет крупнейшей для российского рынка авиастрахования за последние годы.

Самолет Airbus A321 с 226 пассажирами вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж принял решение об экстренной посадке и посадил лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

Самолет не подлежал восстановлению, он был разрезан и убран с поля. Сейчас он хранится в ангарах Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.