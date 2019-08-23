Михалков рассказал об идее фильма про А321

Режиссер Никита Михалков заявил, что на основе истории с самолетом А231, совершившим экстренную посадку в Подмосковье, можно было бы снять шикарный фильм. Об этом он рассказал ТАСС на фестивале «Таврида-Арт» в Крыму 23 августа.

«Фактура для съемки фильма есть, шикарный фильм — посадить лайнер в кукурузном поле, чтобы спасти более 200 человек, — реальный герой», — сообщил режиссер. Михалков отметил, что сам не планирует заниматься съемками подобной картины, так как его киностудия ТРИТЭ уже сняла фильм «Экипаж» со схожей тематикой.

По мнению Михалкова, в картине про А321 должны быть история, любовь и «наполненность человеческими смыслами».

Cамолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетел из московского аэропорта Жуковский в Симферополь утром 15 августа. На взлете в двигатели лайнера попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение об экстренной посадке. Лайнер сел на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, на борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря профессионализму пилотов пожара удалось избежать. Никто не погиб, за медпомощью обратились 76 человек.

16 августа президент России Владимир Путин объявил о присвоении Юсупову и Мурзину званий Героев России. Остальной экипаж награжден орденами Мужества.

Фестиваль «Таврида-Арт» проводится в Крыму с 20 по 26 августа. На него зарегистрировалось более 45 тыс. человек. Основная программа рассчитана на три дня — 23, 24 и 25 августа. В эти дни фестиваль будет открыт для зрителей, которые смогут увидеть театральные и литературные мероприятия, концерты, кинопоказы, спортивные события и шоу фейерверков.