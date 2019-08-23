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Михалков отложил «Шоколадный револьвер» из-за ноги

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российский актер, режиссер и сценарист Никита Михалков заявил, что вынужден перенести начало съемок «Шоколадный револьвер» из-за проблем с ногой. Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, на первом в России фестивале творческих сообществ «Таврида-Арт».

«Мы съемки еще не начали, потому что у меня было несколько операций на ноге, мы откладывали, поэтому если всё будет хорошо, то в конце декабря или с 10 января начнем съемки, а выпустим через год, в 2021 году», — цитирует Михалкова ТАСС.

По словам режиссера, ему предстоит очень серьезное восстановление, так как в кости образовалась трещина, а также возникли осложнения после операции.

«39 часов наркоза. Мне меняли бедро и занесли инфекцию», — сказал он.

По данным портала Super.ru, причиной операции стал прошлогодний перелом ноги. Журналисты также опубликовали видеозапись, на которой видно, что Михалков пришел на фестиваль на костылях.

Весной 2018 года Михалков говорил, что собирается начать снимать фильм «Шоколадный револьвер» осенью того же года. Однако дата съемок постоянно сдвигалась. Согласно опубликованному синопсису, фильм расскажет об известном русском режиссере, дочь которого трагически погибла в Каннах в результате теракта, в планировании которого обвиняют самого режиссера.

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