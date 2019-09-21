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Австралия присоединится к программе НАСА по освоению Луны

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Фото: NASA/Joel Kowsky
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Замглавы НАСА Джим Морхард и руководитель Австралийского космического агентства Меган Кларк в субботу, 21 сентября, подписали протокол, согласно которому австралийцы присоединятся к американским коллегам в освоении Марса и Луны. Об этом сообщается на сайте НАСА.

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В частности, речь идет о новой программе по исследованию спутника Земли Artemis («Артемида»).

«Для нас честь, что наши друзья из Австралии помогут нам в миссии по возвращению на Луну к 2024 году», — отметил Морхард.

19 сентября и.о. замглавы НАСА Кеннет Бауэрсокс заявил, что американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки. По его словам, НАСА прилагает все усилия для реализации планов высадки, и «столь смелые цели» похвальны.

Он отметил, что ведомству предстоит решить многие финансовые и технические вопросы. Кроме того, важно, чтобы запуск был произведен после полной готовности, иначе миссия может оказаться провальной.

Новая лунная программа НАСА под название «Артемида» предусматривает три полета к Луне, на третьем этапе планируется высадка на естественном спутнике Земли. В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении выделить дополнительные $1,6 млрд на освоение Луны и Марса.

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