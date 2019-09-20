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Меланья Трамп оконфузилась из-за ножниц

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Агенство Reuters в своем Twitter 20 сентября опубликовало видеоролик, где видно, как супруга американского лидера не смогла справиться с большими ножницами и разрезать праздничную ленточку. Ткань попросту застряла между лезвий.

Позже Меланья отдала ножницы рядом стоящему мужчине и стала натянуто улыбаться, чтобы сгладить ситуацию.

30 августа писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал Меланью жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.

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