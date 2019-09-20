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Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко

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Фото: Mikhail Palinchak/Press Service of Petro Poroshenko/Handout via REUTERS
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Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Участниками шутливого чата были Россия, США, Украина, Великобритания, Франция, Китай, КНДР, Южная Корея, также внезапно присоединившийся к ним Петр Порошенко, Международный валютный фонд (МВФ) и даже «российские хакеры».

Так, в чате Россия высказывает желание «аннексировать» часть Британии, в ответ на что европейские страны и США снова угрожают ей санкциями. В это же время Украина начинает говорить про очередной транш, после чего МВФ сразу же выходит из чата.

В чате также Трамп обвиняет российских хакеров во взломе его аккаунта.

«Это не мы», — пишут хакеры.

Одновременно с этим Украина предлагает прислать в чат селфи, при этом отдельно объясняя Белоруссии, что это такое и как его делать. Затем в чате несколько раз появляются неудачные кадры президента Белоруссии Александра Лукашенко, где он крупным планом показывает свои усы.

Чат завершается тем, что Финляндия, всё это время пытавшаяся написать и отправить сообщение, наконец здоровается со всеми участниками.

На появившемся позже в сети видео с мероприятия видно, как Зеленский смеется после шутки над Лукашенко.

В начале сентября глава администрации президента Украины Андрей Богдан пародировал Петра Порошенко во время его выступления в Верховной раде.

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