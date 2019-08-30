Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак. Пользователи Сети с юмором отреагировали на появившийся ролик.

«Ей даже не дали вкусняшку», — написал пользователь Twitter @arbourable.

«Мне кажется, он отобрал ее паспорт», — отметил @mckebabed.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY — James Felton (@JimMFelton) August 28, 2019

Один из пользователей предположил, что Трамп просто хотел проверить, есть ли у него в кармане ключи от машины.

Сам автор поста прокомментировал видео словами Трампа: «Никто не уважает женщин больше меня».

В октябре 2018 года Трамп забыл про свою супругу и оставил ее ждать под дождем для того, чтобы пообщаться с журналистами. Тогда же первая леди США призналась, что считает себя самым затравленным человеком в мире.