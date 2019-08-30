Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак
Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак. Пользователи Сети с юмором отреагировали на появившийся ролик.
«Ей даже не дали вкусняшку», — написал пользователь Twitter @arbourable.
«Мне кажется, он отобрал ее паспорт», — отметил @mckebabed.
Один из пользователей предположил, что Трамп просто хотел проверить, есть ли у него в кармане ключи от машины.
Сам автор поста прокомментировал видео словами Трампа: «Никто не уважает женщин больше меня».
В октябре 2018 года Трамп забыл про свою супругу и оставил ее ждать под дождем для того, чтобы пообщаться с журналистами. Тогда же первая леди США призналась, что считает себя самым затравленным человеком в мире.