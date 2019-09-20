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Названа возможная цель преступников на вокзале в Брянске

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Фото: vk.com
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Целью преступников, убивших двух сотрудников спецсвязи на вокзале в Брянске, могли быть денежные средства. Как сообщает 20 сентября сайт телеканала РЕН ТВ, после нападения на склад грузовых и почтовых отправлений, пропало по разным данным от 7,5 до 10 млн рублей.

Инцидент произошел в ночь на 20 сентября. Неизвестные, вооружившись оружием, напали на пункт спецсвязи на вокзале Брянск-Орловский и застрелили двух сотрудников, находившихся на дежурстве. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники подожгли помещение.

Тела погибших обнаружил дежурный вокзала — с ним сотрудники спецсвязи должны были выходить на связь каждые три часа. Когда в назначенное время они связались с дежурным, тот пошел на склад.

Возбуждено уголовное дело, расследование ведется по ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 162 («Разбой»), ст. 30 и ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). На месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа, преступников ищут.

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