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На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Брянске возбудили уголовное дело после убийства двух сотрудников спецсвязи на вокзале Брянск-Орловский. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону, пишет ТАСС.

Расследование ведется по ст. 105 УК РФ ( «Убийство»), ст. 162 («Разбой»), ст. 30 и ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Отмечается, что в ночь на пятницу неизвестные с оружием напали на пункт специальной связи и застрелили двух находившихся на дежурстве сотрудников. В СК считают, что целью преступников были денежные средства, которые доставляет спецсвязь.

После нападения они подожгли служебное помещение, пытаясь скрыть следы преступления.

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