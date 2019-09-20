На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

В Брянске возбудили уголовное дело после убийства двух сотрудников спецсвязи на вокзале Брянск-Орловский. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по региону, пишет ТАСС.

Расследование ведется по ст. 105 УК РФ ( «Убийство»), ст. 162 («Разбой»), ст. 30 и ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Отмечается, что в ночь на пятницу неизвестные с оружием напали на пункт специальной связи и застрелили двух находившихся на дежурстве сотрудников. В СК считают, что целью преступников были денежные средства, которые доставляет спецсвязь.

После нападения они подожгли служебное помещение, пытаясь скрыть следы преступления.