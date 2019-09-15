Заключенного убили в колонии в Курганской области

Заключенный убит в исправительной колонии № 2 в Курганской области. Исправительное учреждение находится в поселке Просвет Кетовского района, сообщили в региональной общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Работают следователи, возбуждено уголовное дело», — цитирует сообщение ТАСС в воскресенье, 15 сентября. Комиссия начнет собственную проверку 16 сентября.

В мае Следственный комитет начал проверку после смерти осужденного в ярославском СИЗО № 1. Мужчина попал в больницу 28 апреля после попытки покончить с собой.

19 марта генпрокурор России Юрий Чайка заявил о необходимости жесткого контроля за устранением нарушений в местах лишения свободы. По его словам, вопрос соблюдения прав осужденных назрел давно.