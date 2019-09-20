Продажи новых iPhone оказались вдвое выше прошлогодних

В России стартовали продажи новых iPhone –– по предварительным данным МТС, располагающей крупнейшей в стране сетью салонов связи, спрос на них в рознице оператора в первые часы оказался в два раза выше, чем в прошлом году.

Предзаказ на iPhone 11 также был вдвое больше, рассказывали продавцы телефонов «Известиям». Сниженная цена на «младшую» модель, одновременный выход на рынок сразу трех аппаратов с улучшенными характеристиками, желание сменить морально устаревшие смартфоны и, наконец, традиционное для России демонстративное потребление –– такими факторами объясняют рост продаж эксперты.

Продажи iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max стартовали в пятницу в 8.00 мск. По данным МТС, к 12.00 спрос на флагманские смартфоны Apple превысил показатели прошлогоднего старта продаж вдвое. Представители других розничных сетей обещают представить свои данные позднее.

Первые покупатели чаще всего выбирали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max с 256 ГБ памяти –– их доля продаж примерно одинаковая. Самые популярные цвета версий «про» — темно-зеленый и серый космос. Реже всего заказывали белые смартфоны, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Обычные iPhone 11 наиболее популярны в черном, зеленом и фиолетовом цветах, реже покупатели выбирали желтую версию, добавляет он.

В этом году в продажу поступили одновременно «младшие» модели (iPhone 11, занимающий место прошлогоднего iPhone Xr) и «старшие» (Pro и Pro Max, продолжающие прошлогоднюю линейку Xs/Xs Max). В 2018 году iPhone Xr появился на рынке почти на месяц позже Xs.

По данным компании-партнера нескольких производителей электроники, в прошлом году за первый уикенд продаж новых моделей (28–30 сентября) в России было реализовано 12 тыс. iPhone XS. За последующую неделю было продано еще около 18 тыс. таких аппаратов.

Предзаказ на новые смартфоны Apple начался 18 сентября. Спрос на iPhone 11 выше, чем на флагманы 2018 года, рассказывали «Известиям» представители ритейлеров. В зависимости от модели, предзаказ год к году вырос в 2-4 раза. При этом в re:Store спрос на iPhone 11 оказался в 10 раз выше, чем на Xr годом ранее.

По данным «Связного», предзаказ на эту модель вырос более чем в 4,5 раза, а в целом по всей новой линейке –– вдвое.

Сколько аппаратов реализовано по предзаказу и сколько продано за первые несколько часов пятницы, ритейлеры не раскрывают. За первые сутки покупатели заказали несколько тысяч iPhone 11 всех трех типов, утверждают источники, близкие к двум розничным сетям.

iPhone 11 стоит на 5 тыс. рублей дешевле, чем Xr в прошлом году. В зависимости от объема памяти самая бюджетная модель обойдется в 59 990 рублей, аппарат Pro — в 89 990 и Pro Max — 99 900 рублей.