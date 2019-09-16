Российская цена на iPhone 11 оказалась самой высокой в мире

Российские цены на смартфон iPhone 11 оказалось одними из самых высоких в мире, говорится в опубликованном в понедельник, 16 сентября, исследовании портала PhoneArena, который сравнил стоимость телефона в разных странах мира.

Так, цена на iPhone 11 Pro Max с максимальным объемом памяти в 512 Гб обойдется в России за $2053 (около 132 тыс. рублей). При этом такой же смартфон будет стоить $1449 в США и около $1460 в Японии.

Обычный iPhone 11 дешевле всего обойдется в Японии, где он стоит около $692. В США за смартфон нужно будет заплатить $699, а в России — $933. Самая высокая цена на эту модель телефона зафиксирована в Норвегии, где он стоит около $947.

10 сентября корпорация Apple представила три новых смартфона: iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Уточняется, что модель iPhone 11 с дисплеем Liquid Retina и диагональю 6,1 дюйма оснащена еще одной камерой, разрешение которой составляет 12 мегапикселей. Основная камера iPhone 11 снимает видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получила возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.

Смартфон будет доступен в шести цветах.

iPhone 11 Pro получила третью камеру — телефото. Модель будет доступна в четырех цветах, а также в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость моделей составит 999$ и 1099$ соответственно. Они отличаются размерами: диагональ экрана составит 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно. Кроме того, iPhone 11 Pro оснастили новым дисплеем Super Retina XDR.