Прямой эфир

В России пройдут крупномасштабные учения полевых банков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках проведения маневров «Центр-2019» впервые пройдут крупномасштабные учения полевых банков. В шести областях страны будут развернуты мобильные платежные пункты, где военнослужащие смогут снять наличные, оформить перевод или совершить другую операцию.

Минута рубль бережет: время переводов по реквизитам сократилось в разы
Однако этот вид денежных перечислений вытесняют сервисы мгновенных платежей

Тестирование работоспособности новой системы состоится на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей. Мобильные комплексы предназначены для использования в военно-полевых лагерях и других местах, где нет банковской инфраструктуры.

Офисы смонтированы на шасси «КамАЗ», они установлены в крытом кузове. При необходимости их можно переоборудовать для выдачи карт национальной платежной системы «Мир». Охрану полевых банков обеспечивают специальные батальоны и военная полиция.

Финансовое обеспечение в полевых условиях необходимо по ряду причин, отметил профессор РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. Это важно и для поддержания морального состояния военнослужащих: им спокойнее, если они могут перевести средства близким или получить наличные.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 20 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков
Потоковое создание: переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей
По итогам 2019 года объемы перечислений могут составить 40–50 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019