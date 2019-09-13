Минута рубль бережет: время переводов по реквизитам сократилось в разы

Переводы денег между клиентами разных банков по реквизитам стали в разы быстрее. Если раньше они могли идти по 10 часов, то теперь перечислить средства можно за 10 минут. Это стало возможным в связи с тем, что Центробанк перешел на новую платформу для таких переводов, рассказали «Известиям» в банках из топ-30. Впрочем, с ростом популярности быстрых платежей, для которых достаточно знать номер карты или мобильного телефона получателя, доля на рынке классических перечислений сократится, уверены аналитики. Однако спрос на них всё равно останется в связи с тем, что через мгновенные переводы невозможно отправить крупные суммы денег.

За считаные минуты

Классические денежные переводы по реквизитам стали идти быстрее: не несколько часов или даже дней, как ранее, а 10–20 минут. Об этом «Известиям» рассказали клиенты банков, информацию подтвердили в кредитных организациях из топ-30. Сокращение времени связано с технологической перестройкой платежной системы Банка России в июле 2018 года, пояснили они. Переход на единую платформу ЦБ позволил существенно повысить скорость обмена данными о перечислениях между финансовыми организациями, отметил вице-президент банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев. По его словам, это дало «существенное улучшение» в скорости переводов по сравнению с ситуацией 2–3-летней давности.

Три года назад технологически было возможно осуществлять отправку платежей не чаще одного раза в 30 минут, рассказал операционный директор Альфа-банка Дмитрий Фролов. Сейчас же финансовая организация получила возможность перечислять рублевые платежи с 1:00 до 21:00 каждые три минуты, подчеркнул он. После перестройки платежной системы ЦБ банки настроили свои внутренние платформы так, чтобы отправлять деньги в режиме, близком к реальному времени. Эта информация подтверждается в отчете регулятора за 2018 год.

Всего у ЦБ есть три сервиса переводов: несрочные платежи с клирингом каждые 30 минут, срочные — с клирингом каждые пять минут (для сумм свыше 100 млн рублей) и моментальные перечисления средств физлиц, сообщил «Известиям» управляющий директор управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков. Отправка денег по реквизитам относится к первым двум.

Автор цитаты Перевод денежных средств осуществляется в срок не более трех рабочих дней начиная со дня списания денег с банковского счета плательщика. Если клиент ввел неправильные реквизиты, система подскажет, что не так еще до отправки перевода, рассказал представитель Сбербанка. Если введенные с ошибкой цифры случайно совпали с существующими, то средства зачисляются получателю и без его согласия не могут быть списаны по требованию отправителя. Когда клиент ошибается с номером карты или телефона, то кредитная организация связывается с неверным получателем и просит вернуть деньги, объяснил представитель банка «Ак Барс». Если человек отказывает, остается идти в суд.

Мгновенно и просто

Перевести деньги клиенту банка — как своего, так и чужого — уже давно можно, не указывая реквизиты кредитной организации. Много лет существует возможность перечисления денег по номеру карты получателя. А в 2019 году в России заработала система быстрых платежей (СПБ), оператором которой выступает ЦБ. Она позволяет гражданам моментально отправлять деньги по номеру мобильного телефона. Сейчас в СПБ участвуют 18 банков, впоследствии их количество достигнет 100.

Доля быстрых переводов с карты на карту и по СБП на российском рынке составляет примерно 55–70%, сказала «Известиям» руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Мгновенные перечисления — это быстро и удобно, а для клиентов одного и того же банка они еще и бесплатны, добавила она.

В крупнейших банках «Известиям» рассказали, что у них комиссии за переводы не превышают 1,5%. Так, у Сбербанка для переводов по номеру карты или телефона тариф варьируется в диапазоне 0–1% внутри самой кредитной организации и 1–1,5% в другие банки, сообщила его представитель. Отправка денег по реквизитам дороже — 1,75%. У Газпромбанка и банка «Ак Барс» перечисление денег на свою карту происходит без комиссии, на сторонние банки — 1,5%, по системе быстрых платежей все переводы пока бесплатные.

На фоне роста переводов по номерам карты и телефона, а также более активного использования системы быстрых платежей в Газпромбанке отмечают снижение количества переводов по реквизитам. Однако в Сбербанке заявили, что этот вид перечислений показывает положительную динамику, никаких отклонений не наблюдается.

— Если вы переводите крупную сумму денег, вам может быть выгоднее потратить время и заполнить платежное поручение, — сказал начальник управления развития банковских продуктов и проектов банка «Фридом Финанс» Мурад Шихмагомедов. — Если сумма небольшая, то быстрее и выгоднее перевести по номеру телефона.

С такой оценкой согласна и Ольга Певная. Она полагает, что платежи по реквизитам будут планомерно вытесняться быстрыми, но полностью не исчезнут, отметила Ольга Певная, их доля сохранится на уровне 10–15%.

Быстрые переводы по номеру телефона однозначно удобнее и практически во всех ситуациях они будут доминировать. Исключение одно — ограничение по сумме, отметил аналитик «Финама» Алексей Коренев. Переводы по реквизитам совсем не исчезнут, но станут нишевым продуктом, как это произошло со стационарными телефонами после распространения мобильной связи, уверен управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.