Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков

Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками. Об этом рассказал глава Национальной системы платежных карт (НСПК — оператор «Мира») Владимир Комлев.

Тестирование р2р-операций запланировано на сентябрь-октябрь, пояснил он «Известиям». На начальном этапе средства можно будет перевести на карты банков нескольких стран СНГ. Позднее переводы распространят и на дальнее зарубежье.

По мнению Комлева, «Миру» удастся обеспечить более выгодный курс при переводах, чем предлагают международные системы. Объем операций по новому механизму составит несколько миллиардов рублей, полагает он, отмечая, что возможность отправить деньги с карты на карту будет востребована у тех, кто находится на заработках в России.

По данным ЦБ, переводы через Visa, Mastercard, Western Union, «Золотая корона» и так далее с пятью странами — партнерами НСПК за первое полугодие 2019-го достигли $3 млрд (около 192,6 млрд рублей).

Доля НСПК на этом рынке в течение ближайших двух лет может достигнуть 30%, но успех во многом будет зависеть от тарифов, отметил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 18 сентября.