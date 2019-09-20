Денежное удовольствие: Минобороны развернуло сеть полевых банков

На маневрах «Центр-2019» впервые решёно провести крупномасштабные учения полевых банков: мобильные платежные пункты развернуты в шести областях страны. В них военнослужащие могут снять наличные в банкомате или совершить другую финансовую операцию — к примеру, оплатить кредит или оформить перевод. По мнению экспертов, правильно организованное финансовое обеспечение важно для морально-психологического состояния солдат и офицеров на учениях, а во время реальных боевых действий еще и улучшает имидж Вооруженных сил. Они уверены, что времена, когда армии что-то реквизировали у местного населения, давно прошли.

Деньги по окопам

В ходе главного мероприятия боевой подготовки нынешнего года — стратегических учений «Центр-2019» — на полигонах Свердловской, Саратовской, Пензенской, Самарской, Новосибирской и Оренбургской областей войска протестируют работоспособность новой системы финансового обеспечения ВС в полевых условиях.

На полигоны впервые в массовом порядке выведены передвижные платежные пункты с банкоматами. Такие мобильные комплексы предназначены для использования в военно-полевых лагерях и других местах, где нет банковской инфраструктуры.

Офис смонтирован на шасси автомобиля «КамАЗ» и установлен в крытом кузове. При необходимости его можно переоборудовать в пункт для выдачи карт национальной платежной системы «Мир». Их выдают в полевых учреждениях Банка России (ЦБ РФ), который открывает зарплатные счета военнослужащим. Охрану полевых банков обеспечивают специальные батальоны и военная полиция.

Внутри кузова машины есть и кассовая зона, где хранится наличность. Для учений был создан резервный фонд банкнот и монет. Касса имеет бронирование для обеспечения сохранности денег в критических ситуациях. Сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, так как в случае боевых действий комплекс должен будет располагаться в тыловых порядках действующей армии. В нем есть всё необходимое для приема и выдачи денег: аппараты для подсчета монет и купюр, а также для проверки их подлинности.

Машина укомплектована станцией спутниковой связи и радиостанциями. Благодаря этому банкоматы Минобороны могут работать даже без гражданской связи, так как для обмена данными они используют военные каналы.

Финансисты в погонах размещаются в специальных машинах и мобильных контейнерах. В ходе учений отрабатывается взаимодействие военно-полевых финучреждений с федеральными банками и воинскими частями и соединениями.

Не реквизировать, а купить

Финансовое обеспечение в полевых условиях необходимо по ряду причин, отметил профессор РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. В том числе для поддержания морально-психологического состояния военнослужащих: солдатам и офицерам спокойнее, если они имеют возможность, к примеру, перевести деньги родным или получить наличные. Последнее бывает необходимо, чтобы выбраться из каких-то затруднительных денежных ситуаций.

— К примеру, в населенном пункте может возникнуть необходимость заправить технику, купить какие-то недорогие, но важные запчасти, — пояснил специалист. — Наконец, просто для того, чтобы быстро купить воды или провизии бойцам. Времена, когда армии что-то реквизировали у местного населения, давно прошли, сейчас подобное немыслимо. Сегодня финансовое обеспечение серьезным образом меняет отношения между военнослужащими и местными жителями, и в определенном смысле создает более благоприятные условия пребывания воинского контингента. В конечном счете это улучшает имидж Вооруженных сил.

Особенно важна для личного состава возможность проводить финансовые операции в районах локальных конфликтов, где подразделения живут длительное время и при этом контактируют с местным населением, считает Александр Перенджиев.

Проведение денежных операций, может быть, и не самый принципиальный вид обеспечения, но тем не менее играет немалую роль как во время боевых действий, так и во время боевой учебы в мирное время, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Полевые финансовые учреждения предусмотрены руководящими документами достаточно давно, но на практике их стали развертывать на учениях только в последнее время, — сообщил он. — В условиях боевых действий вопрос ведь не только в том, чтобы семье перевести деньги. Возможно, придется решать вопрос закупки каких-то товаров у местных хозяйств и населения. В период Великой Отечественной войны командиры обходились расписками: писали, например, что изъяли столько-то дров и другого необходимого имущества. Сейчас, естественно, при наличии мобильных банков, подобные операции можно оформлять более цивилизованно. Также за наличные придется покупать продукты питания, обмундирование, предметы гигиены в полевых учреждениях Военторога.

Ранее «Известия» сообщали, что у полевых учреждений ЦБ РФ появилась своя разветвленная сеть стационарных банкоматов. В воинских частях, гарнизонах и на военных базах Минобороны — от Севастополя до Вилючинска — установили около полусотни терминалов. Банкоматы также есть на базах, расположенных за пределами страны: в Канте, Тирасполе, Цхинвале, Гудауте и Гюмри.