Деньги — в окопы: Минобороны испытало военно-полевой банкомат

Для Вооруженных сил создан мобильный военно-полевой банкомат. Устройство для выдачи наличных смонтировано на шасси автомобиля «КамАЗ». В крытом кузове грузовика возможно также организовать офис для выдачи карт «Мир». Мобильные терминалы самообслуживания будут использоваться в военно-полевых лагерях, во время учений в местах, где нет банковской инфраструктуры. Банкоматы Минобороны смогут работать даже без гражданской связи, так как для обмена данными они используют военные каналы.

В Минобороны «Известиям» рассказали, что передвижные платежные пункты с банкоматами были использованы Вооруженными силами во время маневров «Восток-2018».

Мобильный банкомат установлен в крытом кузове «КамАЗа». Причем его экран и устройство для выдачи денег выведены наружу, что позволяет военнослужащему снять деньги в любое время. Его интерфейс по-военному суров: в начале работы аппарат предупреждает, что обслуживает только карты полевых учреждений Банка России (ЦБ РФ). Потом на экране появляется надпись о том, что при попытке использования других карт они «могут быть задержаны банкоматом».

При необходимости внутреннее пространство кузова автомобиля можно переоборудовать под офис для выдачи карт национальной платежной системы «Мир». Карты выдаются в полевых учреждениях ЦБ, который открывает зарплатные счета военнослужащим.

Внутри кузова машины есть и кассовая зона, где хранится наличность. Она имеет бронирование, что должно обеспечить сохранность денег в критических ситуациях. Сам кузов и кабина автомобиля брони не имеют, так как комплекс должен будет располагаться в тыловых порядках действующей армии. В мобильном офисе есть все необходимое для приема и выдачи денег: аппараты для подсчета монет и купюр, а также для проверки их подлинности. Машина укомплектована станцией спутниковой связи и радиостанциями.

В ходе маневров «Восток-2018» были развернуты полевые пункты Управления финансового обеспечения Минобороны по Забайкальскому краю и оперативная группа полевого учреждения ЦБ, которой принадлежит мобильный банкомат. Также была опробована работоспособность системы финансового обеспечения Вооруженных сил в военно-полевых условиях. Она предназначена на случай объявления военного положения. Эффективность системы была подтверждена в ходе маневров.

Банкоматы Минобороны смогут работать при отсутствии гражданской связи, так как используют военные каналы для обмена данными, пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. Финансовые структуры Минобороны действуют независимо от гражданских банков. Они нужны, чтобы обеспечить бесперебойность денежных операций военного ведомства.

Банкоматы пригодятся и в мирное время. Во время различных учений за воинскими частями следуют передвижные магазины и кафе Военторга, солдаты должны иметь возможность сделать покупки в небольших сельмагах, где есть проблемы с безналичным расчетом, отметил эксперт.

Один «КамАЗ» с банкоматом обойдется более чем в 5 млн рублей, подсчитал Владимир Карпович, ведущий инженер техподдержки АО «Новый город», создающего банковские системы самообслуживания. Дополнительных денег будет стоить защита от вандалов.

— Любой переезд для банкомата — стресс, после которого техника требует наладки. Серьезных денег будут стоить услуги инкассации, связи и техобслуживание, — пояснил он «Известиям».

По его словам, коммерческие структуры вряд ли включатся в проект с мобильными банкоматами, так как используемый 2–3 месяца в году терминал — это чистые убытки.

В ЦБ на момент публикации материала не ответили на запрос «Известий».

Недавно у полевых учреждений ЦБ РФ появилась своя разветвленная сеть стационарных банкоматов. В воинских частях, гарнизонах и на военных базах Минобороны установили около полусотни терминалов для получения наличных. География военных гарнизонов, где они появились, обширна — от Севастополя до Вилючинска. Банкоматы также есть на военных базах, расположенных за пределами страны, — в Канте, Тирасполе, Цхинвале, Гудауте и Гюмри.