Записали за ноготочки: родители пытались уволить учителя литературы за маникюр

Учителя лицея из Ростова-на-Дону требуют уволить, из-за того что он пришел на работу с маникюром. Встревоженная мать пятиклассника забрасывает жалобами директора и региональное управление Рособрнадзора. В управлении образования уже заявили, что наказывать преподавателя за внешний вид не станут: мужчина остриг ногти, и на этом инцидент сочли исчерпанным. Из-за чего учителю литературы запретили думать о красе ногтей и попытались высмеять в соцсетях — в материале «Известий».

Следили за руками

Пост с фотографией преподавателя с французским маникюром моментально разлетелся в соцсетях. Его анонимно опубликовала в городском паблике «Ростов главный» мама ученика пятого класса, которая сопроводила картину обличительным постом. В частности, она обвинила учителя литературы в том, что он завышает оценки мальчикам и занижает девочкам. А помимо этого, иногда пользуется тональным кремом и подкрашивает ресницы.

Фотографий, подтверждающих то, что мужчина приходит на уроки с макияжем, ростовчанка не предоставила. Она посетовала на то, что родителям другой школы уже удалось уволить учительницу за фото в купальнике, и попросила совета, куда лучше жаловаться, чтобы добиться прекращения «беспредела» и отстранения преподавателя литературы от работы.

«Как педагог он, может, и хороший, но внешний вид очень красноречив, накрашенные ресницы, тональник на лице, нарощенные ногти, а, на минуточку, это мужчина», — написала раздосадованная мама пятиклассника.

Пост собрал свыше 3 тыс. комментариев, в которых пользователи призывали к «расправе над извращенцем» и сравнивали такое поведение с употреблением наркотиков на глазах у детей. Родители других детей также присоединились к обсуждению добавив, что такой учитель действительно есть, но нареканий к его работе у них нет.

учителя Французский маникюр на руках преподавателя литературы Фото: vk.com/Ростов Главный

По словам других родителей, никакого предпочтения ни мальчикам, ни девочкам он не отдает. Высказались и ученики лицея, заявившие, что учитель прекрасно преподает свой предмет, а на его странности во внешнем виде никто не обращает внимания.

В городском управлении образования назвали вымыслом информацию о том, что учитель приходит в школу с макияжем.

Об увольнении учительницы за фото в купальнике обеспокоенная мама пятиклассника вспомнила неспроста. Полгода назад такая же кляуза от негодующих родителей стала причиной для увольнения Татьяны Кувшинниковой из Барнаула. На защиту любительницы зимнего плавания встали другие родители и пользователи соцсетей, но женщине всё же пришлось оставить работу.

В случае с преподавателем с ухоженными руками профессиональное сообщество также встало на его сторону, но в соцсетях началась травля. Без явных на то причин мужчину обвинили в гомосексуальности и растлении детей. Никаких прямых доказательств того, что преподаватель, сделавший себе маникюр, имеет какое-либо отношение к представителям секс-меньшинств, ни у кого из знакомых с ситуацией не нашлось.

Мужской маникюр является достаточно популярной процедурой, которую можно получить в подавляющем большинстве салонов. Опрошенные «Известиями» работники салонов красоты рассказали, что в последние годы число мужчин, ухаживающих за своими руками, растет и это никак не связано с сексуальной ориентацией клиентов.

Принеси справку

Жертвой похожего по степени своей абсурдности обвинения стал студент Уральского государственного экономического университета. Руководство вуза потребовало, чтобы 18-летний парень предоставил справку об отсутствии у него гомосексуальности. Поводом для этого стала подписка на паблик в соцсети. Из-за этого молодой человек оказался под угрозой отчисления: директор института вызвал студента к себе в кабинет и потребовал забрать документы из вуза.

«Мне позвонил директор моего института, сказал, что произошла неприятная ситуация и нужно поговорить. На встрече объяснил, что создана группа мониторинга соцсетей студентов и они обнаружили, что я подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Потом меня вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов и заявил, что я «порочу имя института», что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей », — рассказал юноша местному изданию ЕАН. В частности, от него потребовали характеристики из школы и с места работы.

учителя Фото: Depositphotos

В университете подтвердили, что такая ситуация действительно произошла, и объяснили это тем, что вуз отслеживает страницы студентов в соцсетях, чтобы «смотреть за их моральным обликом».

«Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодежной политике, нашему социальному управлению посмотреть: как, чем занимаются наши студенты во внеучебное время? Мы, конечно, смотрим социальные сети», — заявил проректор Краснов.

Обсуждать сложившуюся ситуации решили на отдельном совещании, куда пригласили самого юношу и его законного представителя. Родители студента погибли несколько лет назад, идти на эту встречу со своей бабушкой он отказался.

В пресс-службе УрГЭУ рассказали ТАСС, что проверку в отношении первокурсника провели «после обращения других студентов». Ректор университета Яков Силин заявил, что разговора об отчислении студента не велось, однако руководство вуза продолжит мониторить социальные сети студентов.

Развели детский сад

Стремление копаться в моральном облике работников сферы образования нередко выходит далеко за рамки существующих этических кодексов. Родители готовы бежать в прокуратуру, из-за того что в школе на детей повышают голос, а в детском саду наказывают за непослушание.

К примеру, на Урале два года назад уволили помощника воспитателя, из-за того что, по мнению родителей, эту должность в детском саду не может занимать мужчина, чем косвенно обвинили ни в чем не повинного человека в педофилии.

учителя Фото: Depositphotos

Его коллегу из Калуги уволили из-за татуировки в виде иероглифа на шее. На внешний вид работницы детсада пожаловалась мама ребенка , которая среди прочего отметила, что ребенок стал «материться как сапожник». Несмотря на то что в ходе разбирательств выяснилось, что ни один из детей не употребляет в речи бранные слова, воспитательница решила уйти по собственному желанию.

Темам прав ребенка в образовательных учреждениях посвящены сотни постов на форумах для мам. Посыл советов сводится к тому, чтобы всеми правдами и неправдами наказать, нажаловаться на все возможные инстанции и устранить человека как источник проблемы . Если же во внешнем облике педагога замечено что-то необычное: не важно купальник ли это, маникюр или татуировка — конфликт безо всяких личных бесед может в одночасье стать достоянием широкой публики.

Найти изъян

В основе этого явления лежит не столько желание посрамить конкретного преподавателя, сколько общее стремление искать изъяны друг в друге и отсутствие общественных и морально-нравственных границ, считает педагог Дима Зицер.

«Заниматься этими вопросами должны педагоги. Директору приходится действовать довольно тонко, чтобы выйти за рамки дискуссии «Вы его уволите! — Нет, я его не уволю! — А тогда мы нажалуемся в прокуратуру!» Это ерунда и не человеческий путь, путь — это всегда обсуждение проблемы и право другого человека на собственное мнение, не ограничивающее других. Когда я вижу проблему в чужих ногтях, это значит, что мои раздражители находятся не внутри меня, а вовне. Это совсем волчья стая — заниматься чужими ногтями, туфлями или прическами. На каком уровне закомплексованности должен находиться человек, чтобы, увидев учительницу в спортивном купальнике, тревожиться о том, что под ним голое тело?» — отмечает Зицер.

учителя Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница Татьяна Кувшинникова Фото: vk.com/Татьяна Кувшинникова

Причинами подобной реакции, по его словам, являются страх и неумение людей рефлексировать, задавать себе вопросы. Человек, делегирующий любой спорный для него вопрос лицам, принимающим решения, начинает везде искать опасности для себя и своих детей.

« Мамам, которые столкнулись с чем-то необычным для себя, можно было подойти к учителю и задать человеческий вопрос. Мы же учим своих детей задавать вопросы, если что-то кажется им непонятным, а не попытаться сразу убить. В тот момент, когда мы видим непривычное, мы чувствуем внутренний укол страха, который хочется устранить. На первичном уровне я понимаю, чем обусловлен этот страх. Но я абсолютно не понимаю, почему профессиональные педагоги, в том числе директор, не ведут большое собрание и не заводят важный разговор о том, каким мы видим будущее наших учеников. Хотим ли мы, чтобы они делили мир на черное и белое или чтобы они видели в другом человеке повод для развития, взаимодействия, контакта? Чтобы они, понимая, как устроен другой человек, умели себя защитить. Потому что, если человек во всем видит угрозу, он перестает различать истинную опасность», — пояснил доктор педагогических наук.

Задача директора школы или вуза в любой спорной ситуации заниматься просвещением, а педагогический процесс в том числе включает в себя рассуждения о том, чем отличаются люди, что такое принятие другого человека и что такое границы.