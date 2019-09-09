Состояние раскаяния: сможет ли вернуться к работе педагог, связанная с делом «насильника с Уктуса»

У Ольги Сесиной за плечами больше 20 лет педагогического стажа, профессиональное образование и курсы повышения квалификации. А еще — связь с ранее судимым человеком, причастным к изнасилованию ученицы ее бывшей школы. На момент совершения преступления уральский «насильник с Уктуса» был ее гражданским мужем. Спустя два года после похищения девочки женщину назначили директором одной из художественных школ Екатеринбурга. Родители требуют ее уволить, в администрации говорят о необходимости прощать и напоминают, что ошибаться могут все, психологи считают, что речь идет о попытке справиться с непережитой травмой. Подробности — в материале «Известий».

Из пепла

О том, что Ольга Сесина возглавила художественную школу № 1 города Екатеринбург, стало известно в конце лета.

«20 августа 2019 года в ДХШ № 1 им. П.П. Чистякова по распоряжению управления культуры администрации Екатеринбурга назначен новый директор — Сесина Ольга Евгеньевна. Грамотный, молодой руководитель, имеющий положительный опыт стратегического планирования и работы по развитию учреждений культуры. Общий стаж работы Ольги Евгеньевны 24 года, из них пять лет в сфере культуры», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте».

О1 Детская художественная школа № 1 им. П.П. Чистякова в Екатеринбурге Фото: vk.com/ДХШ № 1 им. П.П. Чистякова

Под сообщением появились язвительные комментарии родителей, многие из которых были откровенно оскорбительными, ч асть из них, как следует из жалоб пользователей, была удалена. В городе Ольга Сесина известна в первую очередь как гражданская супруга Александра Ширяева — человека, в 2017 году похитившего и изнасиловавшего 12-летнего ребенка. Весной этого года мужчина был осужден на 18 лет строгого режима, сейчас он находится в тюрьме. Его сообщник получил 22 года строгого режима. Похищенная девочка, как ранее сообщали СМИ, училась в школе, которую ранее возглавляла педагог.

В начале сентября группа родителей обратилась к начальнику управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяне Ярошевской с требованием сменить директора. Об этом, как и об итогах встречи, активисты рассказали региональному изданию «Е1».

— Я изучила судебную практику, чтобы узнать, за какие аморальные проступки могут уволить педагога. К ним относятся скандалы, опьянение, недостойное поведение, проступки, потенциально угрожающие жизни, здоровью и нравственности несовершеннолетних. А такой вопиющий случай, когда сожитель — рецидивист и педофил — имел доступ к школе, не считается поводом для увольнения, и человек занимает такую должность, — сообщила журналистам Анна Ловкина, мама одной из учениц.

Во вторник, 3 сентября, стало известно, что чиновница во время встречи пообещала родителям уволить педагога.

О2 Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская Фото: Znak/Яромир Романов

При этом сама Татьяна Ярошевская, со слов родителей, выступила на стороне Ольги Сесиной. Во время встречи она напомнила участникам о том, что женщина никогда не состояла с Александром Ширяевым в официальном браке. Кроме того, как заверяла руководитель департамента культуры, к моменту совершения преступления отношения уже распались.

— Прощение человека — это важно для меня… Сесина восставала из пепла. Фактически она не фигурировала в этих делах. У нее было состояние раскаяния. Но мы с вами тему-то закрыли, в этой истории нет победителей, — цитирует издание Татьяну Ярошевскую.

Ранее в материале Znak.com также отмечалось, что в 2017 году педагог «способствовала раскрытию преступления», совершенного Ширяевым.

«Насильник с Уктуса»

Про насильника с Уктуса в столице Урала заговорили осенью 2017 года. Вечером 7 ноября двое мужчин похитили 12-летнюю девочку в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Ребенка посадили в машину, а затем затолкали в сумку — так ее принесли на съемную квартиру.

Там, как следует из публикаций региональных СМИ, девочку насиловали в течение нескольких часов, засняв происходящее на видео — как считает следствие, для дальнейшей публикации записи на порносайтах или для трансляции в прямом эфире. После этого ребенка заставили сфотографироваться с табличкой, на которой было написано название сайта (предположительно, для его рекламы), а затем вымыли, пытаясь скрыть следы преступления, переодели и в той же сумке вывезли на Полевской тракт (загородная трасса, ведущая в соседний населенный пункт). Там сумку выбросили на обочину: позднее следователи квалифицировали это как покушение на убийство.

Девочке удалось спастись — ей помог один из проезжавших мимо автомобилистов . История вызвала широкий резонанс, расследование взял под личный контроль руководитель областного ГУ МВД Михаил Бородин. Со слов девочки полиция составила фотороботы подозреваемых, которые в течение почти двух недель распространяли среди жителей города.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Для отработки жилого сектора, где случилась беда, задействовалось более 250 сотрудников районной, городской и областной полиции. В здании ОП № 13 был создан и всё это время работал оперативный штаб. Координировал работу силовиков начальник «убойного отдела» полковник Алексей Искоренков», — вскоре после завершения операции рассказывал журналистам представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых.

Спустя десять дней, 18 ноября, правоохранители сообщили о задержании первого подозреваемого. Позднее был задержан и второй мужчина, пытавшийся скрыться в Татарстане.

Вскоре выяснилось, что Александр Ширяев ранее уже был судим, причем последний раз — за причинение смерти по неосторожности: тогда по его вине погибла женщина. После освобождения, по данным регионального паблика «Плохие новости», работал на заводе по производству резиновых технических изделий, но официально в штате там не состоял.

В конце ноября журналисты «E1» сообщили, что им удалось поговорить с человеком, который назвал себя лучшим другом Александра Ширяева, — тот рассказал изданию, что в последнее время Ширяев, вероятно, нигде не работал, вел себя странно, начал «беспредельничать», пил и бил жену (вероятно, Ольгу Сесину). По словам собеседника издания, он предлагал Ширяеву переехать в Петербург и устроить свою жизнь — поддерживала эту идею и жена осужденного, однако до переезда дело не дошло. По его данным, еще за некоторое время до совершения преступления он в самом деле жил отдельно, скрываясь от недоброжелателей.

О4 Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

Его сообщник Станислав Голованов также был ранее судим, кроме того, у него был диагноз «педофилия», ранее, как сообщали журналисты со ссылкой на правоохранительные органы, он состоял в длительных отношениях с несовершеннолетней — связь якобы продлилась около пяти лет и закончилась после того, как девочке исполнилось 17.

Всего, по мнению правоохранителей, с 2010 года Голованов и Ширяев совершили около 90 преступлений, включая ограбление и покушение на убийство . Весной 2019 года они были осуждены на 18 и 22 года строгого режима соответственно, при этом прокуратура требовала для них пожизненного заключения. Александр Ширяев пытался обжаловать приговор, добиваясь его отмены. По словам мужчины, он помог посадить девочку в машину, не зная, для чего это делается, а в квартире спал и поэтому не знал о том, что происходило дальше. Станислав Голованов просил о смягчении приговора, ссылаясь на признание вины и явку с повинной.

С благодарственными письмами

К осени 2017-го, когда было совершено преступление, Ольга Сесина работала директором художественной школы № 3. Спустя несколько дней после того, как Александр Ширяев был задержан, она подала заявление об увольнении. Никаких публичных заявлений, сделанных ею в связи с уголовным делом, «Известиям» обнаружить не удалось.

Ее профессиональная биография на момент подготовки материала (3 сентября) была опубликована на сайте школы № 1, где Ольга Сесина по-прежнему числилась директором.

Из описания следует, что женщина — профессиональный педагог более чем с 20-летним стажем. В 1990-е она училась на учителя ИЗО, черчения и трудового обучения в Березовском индустриально-педагогическом техникуме, затем закончила ряд профильных программ в Уральском профессионально-педагогическом университете и Уральском государственном педагогическом университете. Преподавать начала в 1995 году.

О5 Фото: РИА Новости/Антон Уницын

Согласно тем же данным, в художественной школе № 3 она работала с 2012 года. Сначала в качестве педагога младших групп — детей от пяти до девяти лет, затем заняла должность директора. Ушла из школы она 22 ноября 2017-го и не работала вплоть до осени 2018-го, а в сентябре 2018 года стала специалистом по работе с детьми в одном из частных детских центров города.

У Ольги Сесиной есть несколько благодарственных писем, в том числе от управления культуры городской администрации, а также от районной администрации. С 2012 года она почти ежегодно (за исключением 2016-го) проходила курсы повышения квалификации, была автором целого ряда опубликованных работ.

Однако в целом вопросы родителей к деятельности директора понятны. По данным региональных СМИ, девочка, пострадавшая от действий Александра Ширяева и его сообщника, училась в художественной школе № 3, которой руководила Ольга Сесина. При этом сам он в эту школу приходил. В интернете также появлялась фотография мужчины на детском празднике — однако, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, неясно.

Один выход

Именно на высокую квалификацию педагога указывала Татьяна Ярошевская во время встречи с родителями в сентябре этого года.

— Я не считаю Ольгу Сесину виновной и не готова давать ей оценки. Предыдущую свою школу она подняла из руин. У нее нет семьи, нет детей, она всю себя вкладывала в работу. И тогда нам тоже пришлось ее уволить. Это решение далось нам очень непросто, — цитирует ее слова издание «E1».

Глава департамента культуры также рассказала, что Сесина, по ее мнению, была «раздавлена этой ситуацией» и сделала необходимые выводы : эту позицию, по словам чиновницы, разделяли и другие люди, с которыми она советовалась. Родители настаивают на увольнении — по их словам, этот вопрос уже поднимался во время встречи с руководством школы в связи с подготовкой к новому учебному году.

О6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С одной стороны, мне ее по-человечески жаль, с другой — мне, конечно, мои дети и дети других родителей ближе, чем ситуация, когда бесхарактерная тетенька не может выбрать себе мужчину для жизни. Наш разговор с ней закончился тем, что она обвинила меня в том, что я привлекаю плохие мысли, поскольку мысли могут материализоваться, и из-за того, что я так сильно переживаю, я могу накликать беду на школу, — рассказала журналистам Анна Ловкина.

Правда, добавляет активистка, в ответ на слова о том, что родители ей не доверяют, Ольга Сесина предложила ей войти в родительский комитет, чтобы совместно решать проблемы школы.

В итоге, как рассказали участники встречи, Татьяна Ярошевская заявила, что не видит другого выхода из ситуации, и пообещала, что Сесина не будет руководить школой.

История о душевной боли

Претензии родителей скорее объясняются попыткой найти косвенных виновных в происшествии, случившемся два года назад, и дать выход эмоциям, связанным с преступлением Ширяева , считают опрошенные изданием специалисты.

Такая острая реакция на это назначение говорит о наличии непережитой травмы, убежден социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, любое, даже самое сильное переживание, вызванное, например, громким преступлением или трагедией, в среднем живет в обществе полгода. Исключение составляют только жертвы и участники событий — или те, кто в переживании «застрял».

— Я уверен, что для многих жителей города само воспоминание о нем уже кажется странным. В данном случае можно говорить о ситуации невротического застревания, возникающей, например, когда люди были настолько выбиты из колеи, что не смогли провести работу переживания. Это серьезная работа, и одна из стадий здесь — стадия мести, которая нередко выливается в ярость и попытку найти нового виновного вместо того, кто, скажем, уже был осужден и до кого добраться невозможно, — объясняет он.

О7 Фото: ТАСС/Донат Сорокин

При этом не исключено, что уже после того, как кампания против человека начата, присоединяться к ней могут и другие люди — те, для кого история с похищением ребенка не была настолько травматична, но кто страдает от собственных проблем и ищет выхода для собственных эмоций.

С этой точкой зрения во многом согласен и Вячеслав Ряховский , кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей категории. По его словам, речь идет о «чисто психологической реакции, попытке вымещения душевной боли».

— Поэтому женщине в данном случае можно только посочувствовать. Как, впрочем, и родителям, — заключает Алексей Рощин.

По его оценкам, в отношении этой ситуации будет действовать всё то же «правило полугода». Спустя шесть месяцев возмущение уляжется и большинство о назначении забудет, но это в случае, если Ольга Сесина сможет продержаться на посту.

В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» «Известиям» пояснили, что в данном случае в принципе неясно, на каких условиях может быть уволена женщина, учитывая, что сама она ничего не нарушала.

— Конечно, с точки зрения закона к ней никаких претензий быть не может. Как это может быть прописано даже не на уровне требований, а на уровне рекомендаций? Кто может отвечать за своих родственников? Речь идет о взрослых людях, — рассуждает Ольга Мирясова, оргсекретарь организации.

Чаще всего, рассказывает собеседница издания, в таких случаях человека пытаются вынудить уйти по собственному желанию: например, составляя расписание, по которому работать невозможно, или лишая его нагрузки. Обжаловать такие действия, по ее словам, «сложно, но возможно». Примерно в половине случаев педагогам удается добиться восстановления на работе, если они этого хотят.

О8 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По ее словам, в целом спектр претензий, связанных с моральными качествами педагога или его благонадежностью, может быть широким — недавно в том числе в профсоюз обратилась педагог дополнительного образования: 19 лет назад женщина приняла участие в художественном проекте, фотографии которого до сих пор можно найти в Сети; сейчас руководство учебного заведения, в котором она сейчас работает, обратилось в прокуратуру, заявив, что снимки, по их мнению, носят эротический характер. Однако сталкиваться с ситуациями, когда учителям приходится отвечать за действия своих родственников, в том числе супругов, представителю профсоюза ранее не приходилось.

В художественной школе № 1 города Екатеринбурга «Известиям» пояснили, что никаких изменений к моменту подготовки материала в школе не произошло. При этом, отмечают в учебном заведении, Ольгу Сесину на работу там не оформляли.

— Она у нас даже не оформлена, мы не оформляли ее в отделе кадров, никаких приказов не писали на нее. Она оформлена в департаменте культуры, — рассказала собеседница издания, — и никаких конфликтов перед этим у нее с родителями не было. Человек просто пришел и начал работать. Пока она работает.