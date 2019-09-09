Состояние раскаяния: сможет ли вернуться к работе педагог, связанная с делом «насильника с Уктуса»
У Ольги Сесиной за плечами больше 20 лет педагогического стажа, профессиональное образование и курсы повышения квалификации. А еще — связь с ранее судимым человеком, причастным к изнасилованию ученицы ее бывшей школы. На момент совершения преступления уральский «насильник с Уктуса» был ее гражданским мужем. Спустя два года после похищения девочки женщину назначили директором одной из художественных школ Екатеринбурга. Родители требуют ее уволить, в администрации говорят о необходимости прощать и напоминают, что ошибаться могут все, психологи считают, что речь идет о попытке справиться с непережитой травмой. Подробности — в материале «Известий».
Из пепла
О том, что Ольга Сесина возглавила художественную школу № 1 города Екатеринбург, стало известно в конце лета.
«20 августа 2019 года в ДХШ № 1 им. П.П. Чистякова по распоряжению управления культуры администрации Екатеринбурга назначен новый директор — Сесина Ольга Евгеньевна. Грамотный, молодой руководитель, имеющий положительный опыт стратегического планирования и работы по развитию учреждений культуры. Общий стаж работы Ольги Евгеньевны 24 года, из них пять лет в сфере культуры», — говорится в сообщении, опубликованном 29 августа в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте».
Детская художественная школа № 1 им. П.П. Чистякова в Екатеринбурге
Под сообщением появились язвительные комментарии родителей, многие из которых были откровенно оскорбительными, часть из них, как следует из жалоб пользователей, была удалена. В городе Ольга Сесина известна в первую очередь как гражданская супруга Александра Ширяева — человека, в 2017 году похитившего и изнасиловавшего 12-летнего ребенка. Весной этого года мужчина был осужден на 18 лет строгого режима, сейчас он находится в тюрьме. Его сообщник получил 22 года строгого режима. Похищенная девочка, как ранее сообщали СМИ, училась в школе, которую ранее возглавляла педагог.
В начале сентября группа родителей обратилась к начальнику управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяне Ярошевской с требованием сменить директора. Об этом, как и об итогах встречи, активисты рассказали региональному изданию «Е1».
— Я изучила судебную практику, чтобы узнать, за какие аморальные проступки могут уволить педагога. К ним относятся скандалы, опьянение, недостойное поведение, проступки, потенциально угрожающие жизни, здоровью и нравственности несовершеннолетних. А такой вопиющий случай, когда сожитель — рецидивист и педофил — имел доступ к школе, не считается поводом для увольнения, и человек занимает такую должность, — сообщила журналистам Анна Ловкина, мама одной из учениц.
Во вторник, 3 сентября, стало известно, что чиновница во время встречи пообещала родителям уволить педагога.
Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская
При этом сама Татьяна Ярошевская, со слов родителей, выступила на стороне Ольги Сесиной. Во время встречи она напомнила участникам о том, что женщина никогда не состояла с Александром Ширяевым в официальном браке. Кроме того, как заверяла руководитель департамента культуры, к моменту совершения преступления отношения уже распались.
— Прощение человека — это важно для меня… Сесина восставала из пепла. Фактически она не фигурировала в этих делах. У нее было состояние раскаяния. Но мы с вами тему-то закрыли, в этой истории нет победителей, — цитирует издание Татьяну Ярошевскую.
Ранее в материале Znak.com также отмечалось, что в 2017 году педагог «способствовала раскрытию преступления», совершенного Ширяевым.
«Насильник с Уктуса»
Про насильника с Уктуса в столице Урала заговорили осенью 2017 года. Вечером 7 ноября двое мужчин похитили 12-летнюю девочку в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Ребенка посадили в машину, а затем затолкали в сумку — так ее принесли на съемную квартиру.
Там, как следует из публикаций региональных СМИ, девочку насиловали в течение нескольких часов, засняв происходящее на видео — как считает следствие, для дальнейшей публикации записи на порносайтах или для трансляции в прямом эфире. После этого ребенка заставили сфотографироваться с табличкой, на которой было написано название сайта (предположительно, для его рекламы), а затем вымыли, пытаясь скрыть следы преступления, переодели и в той же сумке вывезли на Полевской тракт (загородная трасса, ведущая в соседний населенный пункт). Там сумку выбросили на обочину: позднее следователи квалифицировали это как покушение на убийство.
Девочке удалось спастись — ей помог один из проезжавших мимо автомобилистов. История вызвала широкий резонанс, расследование взял под личный контроль руководитель областного ГУ МВД Михаил Бородин. Со слов девочки полиция составила фотороботы подозреваемых, которые в течение почти двух недель распространяли среди жителей города.
«Для отработки жилого сектора, где случилась беда, задействовалось более 250 сотрудников районной, городской и областной полиции. В здании ОП № 13 был создан и всё это время работал оперативный штаб. Координировал работу силовиков начальник «убойного отдела» полковник Алексей Искоренков», — вскоре после завершения операции рассказывал журналистам представитель областного ГУ МВД Валерий Горелых.
Спустя десять дней, 18 ноября, правоохранители сообщили о задержании первого подозреваемого. Позднее был задержан и второй мужчина, пытавшийся скрыться в Татарстане.
Вскоре выяснилось, что Александр Ширяев ранее уже был судим, причем последний раз — за причинение смерти по неосторожности: тогда по его вине погибла женщина. После освобождения, по данным регионального паблика «Плохие новости», работал на заводе по производству резиновых технических изделий, но официально в штате там не состоял.
В конце ноября журналисты «E1» сообщили, что им удалось поговорить с человеком, который назвал себя лучшим другом Александра Ширяева, — тот рассказал изданию, что в последнее время Ширяев, вероятно, нигде не работал, вел себя странно, начал «беспредельничать», пил и бил жену (вероятно, Ольгу Сесину). По словам собеседника издания, он предлагал Ширяеву переехать в Петербург и устроить свою жизнь — поддерживала эту идею и жена осужденного, однако до переезда дело не дошло. По его данным, еще за некоторое время до совершения преступления он в самом деле жил отдельно, скрываясь от недоброжелателей.
Его сообщник Станислав Голованов также был ранее судим, кроме того, у него был диагноз «педофилия», ранее, как сообщали журналисты со ссылкой на правоохранительные органы, он состоял в длительных отношениях с несовершеннолетней — связь якобы продлилась около пяти лет и закончилась после того, как девочке исполнилось 17.
Всего, по мнению правоохранителей, с 2010 года Голованов и Ширяев совершили около 90 преступлений, включая ограбление и покушение на убийство. Весной 2019 года они были осуждены на 18 и 22 года строгого режима соответственно, при этом прокуратура требовала для них пожизненного заключения. Александр Ширяев пытался обжаловать приговор, добиваясь его отмены. По словам мужчины, он помог посадить девочку в машину, не зная, для чего это делается, а в квартире спал и поэтому не знал о том, что происходило дальше. Станислав Голованов просил о смягчении приговора, ссылаясь на признание вины и явку с повинной.
С благодарственными письмами
К осени 2017-го, когда было совершено преступление, Ольга Сесина работала директором художественной школы № 3. Спустя несколько дней после того, как Александр Ширяев был задержан, она подала заявление об увольнении. Никаких публичных заявлений, сделанных ею в связи с уголовным делом, «Известиям» обнаружить не удалось.
Ее профессиональная биография на момент подготовки материала (3 сентября) была опубликована на сайте школы № 1, где Ольга Сесина по-прежнему числилась директором.
Из описания следует, что женщина — профессиональный педагог более чем с 20-летним стажем. В 1990-е она училась на учителя ИЗО, черчения и трудового обучения в Березовском индустриально-педагогическом техникуме, затем закончила ряд профильных программ в Уральском профессионально-педагогическом университете и Уральском государственном педагогическом университете. Преподавать начала в 1995 году.
Согласно тем же данным, в художественной школе № 3 она работала с 2012 года. Сначала в качестве педагога младших групп — детей от пяти до девяти лет, затем заняла должность директора. Ушла из школы она 22 ноября 2017-го и не работала вплоть до осени 2018-го, а в сентябре 2018 года стала специалистом по работе с детьми в одном из частных детских центров города.
У Ольги Сесиной есть несколько благодарственных писем, в том числе от управления культуры городской администрации, а также от районной администрации. С 2012 года она почти ежегодно (за исключением 2016-го) проходила курсы повышения квалификации, была автором целого ряда опубликованных работ.
Однако в целом вопросы родителей к деятельности директора понятны. По данным региональных СМИ, девочка, пострадавшая от действий Александра Ширяева и его сообщника, училась в художественной школе № 3, которой руководила Ольга Сесина. При этом сам он в эту школу приходил. В интернете также появлялась фотография мужчины на детском празднике — однако, где и при каких обстоятельствах был сделан снимок, неясно.
Один выход
Именно на высокую квалификацию педагога указывала Татьяна Ярошевская во время встречи с родителями в сентябре этого года.
— Я не считаю Ольгу Сесину виновной и не готова давать ей оценки. Предыдущую свою школу она подняла из руин. У нее нет семьи, нет детей, она всю себя вкладывала в работу. И тогда нам тоже пришлось ее уволить. Это решение далось нам очень непросто, — цитирует ее слова издание «E1».
Глава департамента культуры также рассказала, что Сесина, по ее мнению, была «раздавлена этой ситуацией» и сделала необходимые выводы: эту позицию, по словам чиновницы, разделяли и другие люди, с которыми она советовалась. Родители настаивают на увольнении — по их словам, этот вопрос уже поднимался во время встречи с руководством школы в связи с подготовкой к новому учебному году.
— С одной стороны, мне ее по-человечески жаль, с другой — мне, конечно, мои дети и дети других родителей ближе, чем ситуация, когда бесхарактерная тетенька не может выбрать себе мужчину для жизни. Наш разговор с ней закончился тем, что она обвинила меня в том, что я привлекаю плохие мысли, поскольку мысли могут материализоваться, и из-за того, что я так сильно переживаю, я могу накликать беду на школу, — рассказала журналистам Анна Ловкина.
Правда, добавляет активистка, в ответ на слова о том, что родители ей не доверяют, Ольга Сесина предложила ей войти в родительский комитет, чтобы совместно решать проблемы школы.
В итоге, как рассказали участники встречи, Татьяна Ярошевская заявила, что не видит другого выхода из ситуации, и пообещала, что Сесина не будет руководить школой.
История о душевной боли
Претензии родителей скорее объясняются попыткой найти косвенных виновных в происшествии, случившемся два года назад, и дать выход эмоциям, связанным с преступлением Ширяева, считают опрошенные изданием специалисты.
Такая острая реакция на это назначение говорит о наличии непережитой травмы, убежден социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, любое, даже самое сильное переживание, вызванное, например, громким преступлением или трагедией, в среднем живет в обществе полгода. Исключение составляют только жертвы и участники событий — или те, кто в переживании «застрял».
— Я уверен, что для многих жителей города само воспоминание о нем уже кажется странным. В данном случае можно говорить о ситуации невротического застревания, возникающей, например, когда люди были настолько выбиты из колеи, что не смогли провести работу переживания. Это серьезная работа, и одна из стадий здесь — стадия мести, которая нередко выливается в ярость и попытку найти нового виновного вместо того, кто, скажем, уже был осужден и до кого добраться невозможно, — объясняет он.
При этом не исключено, что уже после того, как кампания против человека начата, присоединяться к ней могут и другие люди — те, для кого история с похищением ребенка не была настолько травматична, но кто страдает от собственных проблем и ищет выхода для собственных эмоций.
С этой точкой зрения во многом согласен и Вячеслав Ряховский, кандидат медицинских наук, врач-психиатр высшей категории. По его словам, речь идет о «чисто психологической реакции, попытке вымещения душевной боли».
— Поэтому женщине в данном случае можно только посочувствовать. Как, впрочем, и родителям, — заключает Алексей Рощин.
По его оценкам, в отношении этой ситуации будет действовать всё то же «правило полугода». Спустя шесть месяцев возмущение уляжется и большинство о назначении забудет, но это в случае, если Ольга Сесина сможет продержаться на посту.
В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» «Известиям» пояснили, что в данном случае в принципе неясно, на каких условиях может быть уволена женщина, учитывая, что сама она ничего не нарушала.
— Конечно, с точки зрения закона к ней никаких претензий быть не может. Как это может быть прописано даже не на уровне требований, а на уровне рекомендаций? Кто может отвечать за своих родственников? Речь идет о взрослых людях, — рассуждает Ольга Мирясова, оргсекретарь организации.
Чаще всего, рассказывает собеседница издания, в таких случаях человека пытаются вынудить уйти по собственному желанию: например, составляя расписание, по которому работать невозможно, или лишая его нагрузки. Обжаловать такие действия, по ее словам, «сложно, но возможно». Примерно в половине случаев педагогам удается добиться восстановления на работе, если они этого хотят.
По ее словам, в целом спектр претензий, связанных с моральными качествами педагога или его благонадежностью, может быть широким — недавно в том числе в профсоюз обратилась педагог дополнительного образования: 19 лет назад женщина приняла участие в художественном проекте, фотографии которого до сих пор можно найти в Сети; сейчас руководство учебного заведения, в котором она сейчас работает, обратилось в прокуратуру, заявив, что снимки, по их мнению, носят эротический характер. Однако сталкиваться с ситуациями, когда учителям приходится отвечать за действия своих родственников, в том числе супругов, представителю профсоюза ранее не приходилось.
В художественной школе № 1 города Екатеринбурга «Известиям» пояснили, что никаких изменений к моменту подготовки материала в школе не произошло. При этом, отмечают в учебном заведении, Ольгу Сесину на работу там не оформляли.
— Она у нас даже не оформлена, мы не оформляли ее в отделе кадров, никаких приказов не писали на нее. Она оформлена в департаменте культуры, — рассказала собеседница издания, — и никаких конфликтов перед этим у нее с родителями не было. Человек просто пришел и начал работать. Пока она работает.