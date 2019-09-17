Мужчина-учитель с маникюром шокировал родителей в Ростове-на-Дону

Родители школьников одного из учебных заведений Ростова-на-Дону пожаловались на педагога, который сделал себе французский маникюр. Также взрослых возмутило, что учитель пользуется тушью и тональным кремом для лица.

Соответствующую фотографию в соцсети «ВКонтакте» опубликовала одна из возмущенных матерей.

Женщина отметила, что «нормально воспитывает своего ребенка» и не хотела бы, чтобы он смотрел на таких педагогов и делал их примером для подражания.

«Пусть живет своей особой жизнью дома, но не несет это в массы детей», — написала она.

Представитель городского управления образования отметил, что с учителем уже была проведена беседа.

«Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид», — сказал представитель во вторник, 17 сентября, журналистам «РИА Новости».

Отмечается, что мужчина уже «привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики».

В марте учительницу русского языка из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после размещения в соцсетях снимков, на которых педагог позирует в спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Женщина занимается зимним плаванием, участвует в соревнованиях и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

На защиту преподавателя встали родители учащихся и общественность. Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил о необходимости в школах учителей, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пообещал найти Кувшинниковой новую работу. Министр просвещения Ольга Васильева напомнила о праве преподавателей на личную жизнь, несмотря на особую миссию их профессии.