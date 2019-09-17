Прямой эфир

Мужчина-учитель с маникюром шокировал родителей в Ростове-на-Дону

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родители школьников одного из учебных заведений Ростова-на-Дону пожаловались на педагога, который сделал себе французский маникюр. Также взрослых возмутило, что учитель пользуется тушью и тональным кремом для лица.

Соответствующую фотографию в соцсети «ВКонтакте» опубликовала одна из возмущенных матерей.

-

Женщина отметила, что «нормально воспитывает своего ребенка» и не хотела бы, чтобы он смотрел на таких педагогов и делал их примером для подражания.

Урок приличий: учителям обновили кодекс этики
Документ не запрещает школьным преподавателям публиковать фото в купальнике

«Пусть живет своей особой жизнью дома, но не несет это в массы детей», — написала она.

Представитель городского управления образования отметил, что с учителем уже была проведена беседа.

«Получили информацию о педагоге и поручили привести его руки в соответствующий вид», — сказал представитель во вторник, 17 сентября, журналистам «РИА Новости».

Отмечается, что мужчина уже «привел внешний вид в соответствие с кодексом профессиональной этики».

В марте учительницу русского языка из Барнаула Татьяну Кувшинникову вынудили уйти из школы после размещения в соцсетях снимков, на которых педагог позирует в спортивном купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Женщина занимается зимним плаванием, участвует в соревнованиях и состоит в Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

На защиту преподавателя встали родители учащихся и общественность. Министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил о необходимости в школах учителей, которые пропагандируют здоровый образ жизни, и пообещал найти Кувшинниковой новую работу. Министр просвещения Ольга Васильева напомнила о праве преподавателей на личную жизнь, несмотря на особую миссию их профессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учителя в белых халатах: на заводах откроют школы здоровья
В правительстве определились с функционалом цеховых и офисных врачей
Чужие на этом празднике: почему учителя против Дня отца и Дня матери
Педагоги всё чаще отказываются от семейных мероприятий в школах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019