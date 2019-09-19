США передали России похищенные указы Николая II

США передали России 16 указов императора Николая II периода 1894-1917 годов. Документы были похищены из государственного исторического архива в Санкт-Петербурге в 1990-х.

МИД РФ выразил благодарность американскому посольству и правоохранительным органам за возвращение исторических бумаг. Стоимость документов, среди которых оригиналы указов императора Николая II о награждении орденами Российской империи, которые составлялись в единственном экземпляре, оценивается примерно в $30 тыс.

Обнаружили их в 2014 году во время одного из аукционов, отмечает телеканала «Звезда».

«Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости», - говорится в заявлении МИДа.

В ведомстве отметили, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в вопросе возвращения пропавших ценностей длится много лет.

9 сентября сообщалось, что Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны.