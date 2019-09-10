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США передали Украине похищенную из СССР в 1941 году картину

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Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
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США передали украинскому посольству в Вашингтоне картину русского и советского художника Михаила Панина (1877-1963) «Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной», которая была вывезена с территории СССР во время Великой Отечественной войны и была позднее обнаружена в США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает пресс-служба ФБР.

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«ФБР работает над возвращением похищенных предметов искусства и другой собственности с тем, чтобы сохранять историю и культуру стран по всему миру», — цитирует заявление ТАСС.

Картина была украдена из Днепропетровского художественного музея во времена нацистской оккупации в 1941 году. Полотно в 1987 году обнаружили супруги Дэвид и Габби Трейси в доме, который приобрели в Коннектикуте. Об истории картины пара ничего не знала до 2017 года, когда решила выставить ее на аукцион.

Для включения произведения в каталог лотов специалистам необходимо было выяснить его происхождение. В ходе проверки и было установлено, что картину похитили более 70 лет назад. Работа была конфискована по делу о реституции.

28 июня стало известно, что копия картины «Положение во гроб», находящаяся на хранении в Ирбитском музее изобразительных искусств в Свердловской области, оказалась оригиналом.

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