Хуситы в Йемене заявили о готовности атаковать цели в Абу-Даби и Дубае

Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» (хуситы) пригрозили ударами по главным городам ОАЭ — Дубаю и Абу-Даби после атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии. Об этом 18 сентября сообщает Al Jazeera.

«Мы объявляем, что в нашем списке целей есть десятки объектов в ОАЭ, в том числе в Абу-Даби и Дубае, которые могут подвергнуться атаке в любой момент», — заявил представитель вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сариа.

Он также подтвердил, что удары были нанесены из Йемена. По словам Сариа, это нападение было примером того, как йеменские военные проводят операции «в странах-агрессорах».

Ранее в этот же день представитель минобороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики раскрыл подробности атаки на нефтяные объекты. По словам представителя военного ведомства, расследование показало, что ударивший по нефтяным объектам беспилотник — это иранский Delta Wing.

Однако советник президента Ирана Хесамодин Ашна заявил, что свидетельства Эр-Рияда об атаках на нефтяные объекты не являются убедительными доказательствами.

14 сентября два нефтяных объекта в Саудовской Аравии подверглись атаке. Нападения были совершены на нефтяные предприятия госкомпании Saudi Aramco. Инцидент спровоцировал сокращение Эр-Риядом производства нефти более чем вдвое и скачок цен на сырье. Мощности по нефтедобыче планируется восстановить к концу сентября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео отреагировал, сказав, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отверг эти обвинения.