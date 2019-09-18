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В Дагестане задержали сторонника ИГ

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Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) 18 сентября, боевик готовил теракт.

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Силовики задержали мужчину в лесном массиве Тарумовского района республики «при попытке изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности».

Известно, что террорист является россиянином 2000 года рождения. Боевик готовил атаку против правоохранителей и местных властей, пишет «РИА Новости».

Ранее в этот день силовики провели контртеррористическую операцию (КТО) в Кабардино-Балкарии. В результате были нейтрализованы два боевика, которые прятались в частном доме на окраине города Чегема.

Источники сообщают, что террористы были из числа местных жителей и входили в религиозно-экстремистскую группировку. На месте были обнаружены готовое самодельное взрывное устройство, автоматы и боеприпасы.

17 сентября в МВД сообщили, что совместно с ФСБ с начала 2019 года обнаружили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны, в том числе в Кабардино-Балкарии. За первые полгода сотрудники ведомств выявили 972 преступления террористического характера.

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