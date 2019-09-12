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Путин призвал беречь память о событиях 1990-х годов в Ботлихе

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин на прошедшей в Ботлихе в Дагестане встрече с ополченцами, участвовавшими в боях против террористов в августе-сентябре 1999 года, попросил жителей республики беречь память о событиях того периода. Российский лидер прибыл в республику 12 сентября на 20-ю годовщину отражения нападения террористов на регион.

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«Спасибо, что не забываете. Есть вещи, которые нельзя забывать и нельзя переврать. Это касается и Великой Отечественной войны, и таких событий. Если мы забываем что-то, то это что-то забытое к нам может потом вернуться. А если помним, знаем, что нас где-то ждет какая-то опасность, то у нас есть все шансы это предотвратить», — приводит ТАСС слова президента.

Один из участников встречи заявил, что жители Дагестана гордятся таким президентом. Путин, в свою очередь, отметил мужество и доброту дагестанцев, добавив, что при таких гражданах в России «не может быть какой-то слюнтяй во главе государства».

Ранее, 2 августа, Путин подписал закон, который предоставляет статус участника боевых действий ополченцам, помогавшим защищать Дагестан от боевиков. Основные мероприятия по празднованию отражения нападения назначены на 15 сентября.

В рамках дагестанского визита глава России выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в регион в августе 1999 года. Таким образом он исполнил обещание, данное 20 лет назад.

В августе 1999 года Дагестан атаковали боевики под командованием Шамиля Басаева и полевого командира Хаттаба. Они вошли с территории Чечни в село Ботлих, а потом и в Новолакский район Дагестана. Республику освобождали от террористов федеральные войска. Территория была полностью освобождена от боевиков к середине сентября того же года.

По официальным данным, в результате вторжения погибли 279 солдат и офицеров и более 800 были ранены. Потери террористов составили около 2,5 тыс. человек. За нападение на республику были осуждены более 70 человек. Семеро, включая Басаева и Хаттаба, впоследствии были уничтожены во время спецопераций.

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