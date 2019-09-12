Путин выпил в Дагестане рюмку водки вместе с ополченцами

Владимир Путин поднял рюмку водки вместе с дагестанскими ополченцами. Приехать в село Ботлих Путин пообещал во время «прямой линии». Один из жителей попросил приравнять ополченцев, которые дали отпор террористам, к участникам боевых действий. Житель села вспомнил, как в сентябре 1999-го Путин предложил отложить тост за победу и поднять стопку после окончательного уничтожения террористического подполья.