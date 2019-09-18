Источник заявил об обнаружении взрывчатки в зоне КТО в Кабардино-Балкарии

Силовики обнаружили самодельное взрывное устройство в ходе контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии. Об этом 18 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«Работают взрывотехники. Личности ликвидированных установлены», — заявил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб ликвидировали двух террористов. По данным источника «Интерфакс», боевиками были местные жители.

С 5:00 18 сентября действует режим КТО в восточной части города Чегема, где расположены промзона и частные дома.

В оперативном штабе региона пояснили, что члены религиозно-экстремистской группировки были обнаружены в частном доме накануне. По информации силовиков, боевики вынашивали план теракта, однако на какой территории они планировали совершить атаку, не сообщается.

Режим КТО вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения особого режима регулируется законом «О противодействии терроризму».

Последний раз спецоперация проводилась в Кабардино-Балкарии в августе. Тогда силовики задержали мужчину, ранее судимого за терроризм. В связях с какими-либо террористическими организациями при задержании он не признался. В лесу был найден его тайник с готовыми самодельными взрывчатками.