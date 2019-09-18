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Facebook и Скотленд-Ярд сделают невозможными трансляции терактов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Полиция Лондона и Facebook разработают технологию для борьбы с трансляцией терактов, сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда.

«Технология, которую собирается разрабатывать Facebook, позволит узнавать о стрельбе, когда она только началась, и, возможно, поможет правоохранительным органам по всему миру своевременно реагировать на такие инциденты», — цитирует сообщение ТАСС 18 сентября.

При этом анонсированная разработка сможет автоматически останавливать трансляцию теракта, что позволит избежать распространения опасных идеологий и их восхваления.

В Facebook отметили, что всегда боролись с терроризмом и экстремизмом, компания инвестирует в защиту своих пользователей, однако у нее нет возможностей сделать это в одиночку.

Facebook и полиция Великобритании сотрудничают уже долгое время. Данный проект – часть совместной работы подразделения полиции Лондона, занимающегося выявлением и удалением материалов, связанных с террористической идеологией и команды крупнейшей в мире социальной сети.

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