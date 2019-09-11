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Найден позволяющий читать закрытые записи баг в Instagram и Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Обнаружена особенность, позволяющая просматривать закрытые публикации и истории в профилях Instagram и Facebook. Об этом сообщает американский портал BuzzFeed, рабочая группа которого — BuzzFeed Tech + News — провела соответствующий тест.

Возможность просматривать такие публикации связана с механизмом кэширования медиаматериалов и является особенностью внутреннего устройства данных соцсетей.

Издание отмечает, что фото, видео и истории из закрытых аккаунтов можно просматривать, воспользовавшись инструментами разработчика в любом браузере. Чтобы увидеть приватный контент, нужно перейти по исходной ссылке в коде странице. Затем эти ссылки можно скопировать и отправить любому человеку, и он увидит их содержимое, даже если не является подписчиком автора закрытой публикации.

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В случае со сториз в Instagram, которые удаляются в течение суток, доступ будет сохраняться несколько дней, пока соцсеть не удалит кэш со своих серверов. Тогда ссылка прекратит работать.

«Это похоже на то, что можно, например, сделать снимок экрана с фотографией друга в Facebook и Instagram и поделиться им с другими людьми. Но баг не предоставляет доступ к личной учетной записи человека, публикации или профиль которого закрыты», — рассказал BuzzFeed News представитель Facebook.

В конце июля 2019 года Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала компанию Facebook на $5 млрд за инцидент с утечкой данных пользователей. В сообщении комиссии говорилось, что будет самым большим штрафом, наложенным организацией за всю историю.

Об утечке данных стало известно в марте 2018 года. Во время предвыборной кампании президента США фирма Cambridge Analytica, работавшая с Дональдом Трампом, незаконно собрала данные более 50 млн пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг признал ошибку и извинился за утечку данных. 28 августа Facebook ужесточила правила публикации политической рекламы для предотвращения возможного вмешательства в выборы президента США в 2020 году. Также прокуратура штата Нью-Йорк ведет расследование против социальной сети по факту сбора и хранения компанией данных электронной почты более 1,5 млн пользователей.

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