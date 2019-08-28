Facebook ужесточил правила политической рекламы к выборам президента в США

Компания Facebook ужесточила правила публикации политической рекламы, чтобы предотвратить возможность вмешательства в выборы президента США 2020 года. Об этом пишет в среду, 28 августа, Axios со ссылкой на заявление соцсети.

Теперь для размещения рекламы организации, в частности, должны будут указать номер налогоплательщика, регистрационный номер в Федеральной избирательной комиссии или зарегистрированный на американском государственном домене сайт. Кроме того, передает «Коммерсант», Facebook создает библиотеку, в которой вся политическая реклама будет храниться в течение семи лет.

В случае если продвигающие рекламу организации не передадут социальной сети требуемые данные до середины октября текущего года, Facebook перестанет показывать их контент на сайте.

19 августа социальная сеть для публичного обмена сообщениями Twitter заявила, что запретит размещение рекламы от новостных медиакомпаний, которые контролируются государством. Государственные СМИ получат 30 дней на то, чтобы убрать свою рекламу с онлайн-платформы.

17 декабря 2018 года в США был обнародован отчет о «вмешательстве» России в выборы. В нем говорится, что страницы в соцсетях, которые поддерживали кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, были якобы созданы в России.